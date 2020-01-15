В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Резкие скачки температуры могут стать причиной сильного гололеда на дорогах и тротуарах. Если прогноз погоды предупреждает о гололедице, для избежания тяжелых травм необходимо принять меры личной безопасности, советуют в Резкие скачки температуры могут стать причиной сильного гололеда на дорогах и тротуарах. Если прогноз погоды предупреждает о гололедице, для избежания тяжелых травм необходимо принять меры личной безопасности, советуют в МЧС России.

Чтобы путь стал безопасным, обувь должна быть малоскользящая. Существует сразу несколько способов подготовить обувь к гололеду: прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту. Можно также натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

Спасатели напоминают, что пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если все-таки не удалось удержаться на ногах, надо постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Пытаться справиться с травмой самостоятельно не стоит — лучше обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи.