В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня. По его словам, в общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.
При этом, согласно данным, опубликованным в Twitter окружной пожарной службы, число пострадавших составило 44 человека из четырех школ.
В полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD) заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.
В Twitter LAUSD сообщалось, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай, однако был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблем с двигателем.
22 ноября 2019, 03:50В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами