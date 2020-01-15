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2020-01-15T11:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563424748.html
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
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РИА Новости

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

04:59 15.01.2020 (обновлено: 11:11 15.01.2020)
149026
© REUTERSСамолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
© REUTERS
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня. По его словам, в общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.
При этом, согласно данным, опубликованным в Twitter окружной пожарной службы, число пострадавших составило 44 человека из четырех школ.
В полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD) заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.
В Twitter LAUSD сообщалось, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай, однако был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблем с двигателем.
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Лос-АнджелесСШАПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Конечно госпитализация не потребовалась, с их то ценами на медицину все всегда здоровы.
15 января, 06:32
Джон Траволта
1201702229
и заметь, нет в сми ажиотажа типа " Ещё у одного боинга возникли тех неисправности!" Как пишут про супер джет
15 января, 07:37
тимм77 тимм77
116101008
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