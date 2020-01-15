В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020

Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом , передает CNN

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня. По его словам, в общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.

При этом, согласно данным, опубликованным в Twitter окружной пожарной службы, число пострадавших составило 44 человека из четырех школ.

В полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD) заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.