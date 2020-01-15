Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Производство сигарет в Производство сигарет в России снижается, однако импорт табачного сырья увеличивается, что может говорить о росте нелегального производства и теневого рынка, рассказала РИА Новости замглавы департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра правительства Елена Разумова.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2019 года в России было произведено 211,4 миллиона штук сигарет, что на 10,8% меньше, чем за такой же период 2018 года. В то же время, импорт табачного сырья вырос на 8,3%.

"Несмотря на сокращение производства готовой табачной продукции, это может указывать на рост нелегального производства внутри страны. Теневой рынок сигарет после введения маркировки также вряд ли существенно сократился, так как во многих точках мелкой розничной торговли сигареты продаются только за наличный расчет без выдачи чека", — рассказала Разумова.

Она добавила, что сказать однозначно, что спрос на сигареты существенно снижается, нельзя. "С одной стороны, официальные отгрузки сигарет с российских заводов действительно сокращаются, а также появляются альтернативные формы курительных или некурительных никотинсодержащих продуктов. Доступность мест для курения также снизилась, поэтому потребление традиционных сигарет неизбежно снижается", — объяснила эксперт.

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При этом данные Росстата свидетельствуют о том, что доля курящего населения снижается менее значительными темпами, чем сокращение производства. В 2011 году доля курящего населения старше 15 лет составляла 31,1%, к 2014 году она сократилась до 27,6%, в 2016 году снова выросла до 29,1%, а по итогам 2018 года опять снизилась до 27,2%. При этом выпуск сигарет и папирос с 2011 по 2018 годы снизился на 35%.