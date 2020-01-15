Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну

МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Суд по коррупционным делам Перу постановил ограничить на год выезд из страны супруге экс-президента Надин Эредиа, подчеркнув, что располагает достаточной доказательной базой, чтобы говорить об ее участии в коррупционных схемах.
"Третья палата суда... специализирующаяся на преступлениях, связанных с коррупцией должностных лиц, постановила сегодня препятствовать выезду из страны бывшей первой леди Надин Эредиа и бывшим министрам Хорхе Мерино Тафуру, Рене Корнехо Диасу и Карлосу Паредесу Родригесe. Срок ограничений составит 12 месяцев", - говорится в заявлении на сайте судебной власти страны.
4 января, 06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
Ограничение вводится в рамках предварительного расследования по делу Южного перуанского газопровода, где Эредиа среди прочего вменяют преступный сговор и отмывание денег.
Мировой судья Хорхе Чавес Тамарис, который ранее постановил арестовать на время следствия экс-премьера страны, счел 12 месяцев достаточным сроком для завершения следственных действий в отношении Эредиа и заявил, что следствие располагает достаточными доказательствами её участия в принятии решений в интересах Odebrecht.
Среди других политиков Перу, обвиняемых в коррупционных связях с Odebrecht - дочь экс-президента и кандидат в президенты страны Кейко Фухимори, в ноябре освобожденная судом из-под предварительного тюремного заключения.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.