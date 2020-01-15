Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью

История трёхлетнего мальчика с Камчатки получила большой общественный резонанс после того, как в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл в городе Елизово прошлым летом. Видео, на котором женщина кричит на малыша и бьёт его, было снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. Причём в момент опубликования ролика, дядя мальчика уже проходил обвиняемым по делу об истязании малолетнего ребёнка. Мужчина приговорён судом к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно, расследование уголовного дела в отношении его супруги продолжается.