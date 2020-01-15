Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв – РИА Новости. Трёхлетнего мальчика, которого истязали дядя-опекун и его супруга, усыновила новая семья, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
История трёхлетнего мальчика с Камчатки получила большой общественный резонанс после того, как в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл в городе Елизово прошлым летом. Видео, на котором женщина кричит на малыша и бьёт его, было снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. Причём в момент опубликования ролика, дядя мальчика уже проходил обвиняемым по делу об истязании малолетнего ребёнка. Мужчина приговорён судом к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно, расследование уголовного дела в отношении его супруги продолжается.
"В ходе рассмотрения дела об усыновлении установлено, что заявление соответствует интересам ребенка, заявители по своим личным качествам и условиям жизни отвечают требованиям, предъявляемым к усыновителям, имеют возможность обеспечить полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие мальчику. С учетом заключения прокурора заявление удовлетворено, над ребенком установлено усыновление", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавляют, что в настоящее время малыш уже находится в своей новой полной семье, где "он проживает в хороших бытовых условиях, комфортном психологическом климате, где у него есть все необходимое для полноценного развития и обучения".
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