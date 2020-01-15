Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

"Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты констатируют, что на сегодняшний день в мире не известно о случаях заражения человека вирусом гриппа A(H5N8). В связи с этим риск пандемии оценивается как низкий.