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Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
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РИА Новости

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

04:06 15.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкВакцинация птиц
Вакцинация птиц
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы еще весной 2019 года. Сообщения о заболевших животных продолжили приходить лишь из двух стран: ЮАР и Нигерии. Климатические аномалии могли стать причиной ранней миграции птиц. Предполагается, что вирус распространился именно из Африки.

"Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты констатируют, что на сегодняшний день в мире не известно о случаях заражения человека вирусом гриппа A(H5N8). В связи с этим риск пандемии оценивается как низкий.

"В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях", – добавили в ведомстве.

СМИ приводит слова ученых, которые предупреждают, что патоген мутирует крайне быстро и может привести к заражению людей.
Выход из ситуации предлагает сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ Аслан Пшихачев. Он считает, что остановить распространение инфекции можно благодаря ограничению ввоза мяса и яиц из соседних стран.
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Московский физико-технический институтРоспотребнадзорАфрикаЕвропаРоссияРаспространение "птичьего гриппа" в миреОбщество
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