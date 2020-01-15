В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

"Я передаю судебному комитету палаты представителей два флэш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте ... Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме Шиффа.

По словам Шиффа, на одном из флэш-накопителей хранятся записи звонков, а на другом – данные, полученные от Льва Парнаса, "имеющие отношение к делу".

Как сообщает телеканал CNN, палата представителей во вторник рассказала, что получила новые доказательства по делу об импичменте. Речь идет об СМС-сообщениях и записках, написанных Парнасом, в которых он стремился организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также установить связь с членами его правительства. По данным телеканала, в этих сообщениях также отражен ряд подробностей о том, как Джулиани добивался смещения Мари Йованович, являвшейся на тот момент послом США на Украине.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года.