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В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
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РИА Новости

В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

03:50 15.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа для предоставления Сенату, сообщил глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.
"Я передаю судебному комитету палаты представителей два флэш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте ... Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме Шиффа.
По словам Шиффа, на одном из флэш-накопителей хранятся записи звонков, а на другом – данные, полученные от Льва Парнаса, "имеющие отношение к делу".
Как сообщает телеканал CNN, палата представителей во вторник рассказала, что получила новые доказательства по делу об импичменте. Речь идет об СМС-сообщениях и записках, написанных Парнасом, в которых он стремился организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также установить связь с членами его правительства. По данным телеканала, в этих сообщениях также отражен ряд подробностей о том, как Джулиани добивался смещения Мари Йованович, являвшейся на тот момент послом США на Украине.
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Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
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