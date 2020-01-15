Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T03:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563424420.html
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/148642/14/1486421465_0:153:4500:2684_1036x0_80_0_0_e4a9f8e196e65aec726ef0ed39c5ee2d.jpg
РИА Новости

Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая

03:45 15.01.2020
199
© AP Photo / Andy Wong, poolБаллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Китай, вероятнее всего, будет наращивать и модернизировать свой ядерный арсенал в ближайшие годы, но надежда на присоединение Пекина к переговорам по контролю над вооружениями по-прежнему остается, заявил в интервью РИА Новости директор центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.
Пятнадцатого января 1955 года руководство Китая приняло решение о создании в стране собственного ядерного арсенала. Согласно экспертным военным оценкам, у Китая около 290 ядерных зарядов. И хотя это число несравнимо с показателями России и США, Китай продолжает модернизацию и наращивание своих ядерных сил.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
03:23
Китайский ядерный потенциал
Вайц рассказал, что военный парад в Пекине 1 октября 2019 года, посвященный 70-летию образования КНР, подтвердил, что в ближайшие годы Китай, по всей видимости, развернет большее число ядерных вооружений и более разнообразное ракетное "портфолио". В частности, как отмечает эксперт, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах Dong Feng (DF)-31AG и DF-41, ракетах радиуса средней и меньшей дальности DF-17 и DF-26, ракете промежуточной дальности DF-21D, баллистической ракете подводной лодки Ju Lang-2 (JL-2), стратегическом бомбардировщике H-6Ns, а также крылатой ракете для поражения наземных целей CJ-100.
"Некоторые ожидают, что ядерный арсенал Китая будет продолжать улучшаться как в количественном, так и в качественном отношении, приближаясь к показателям России и США. Согласно их оценкам, Пекин рассмотрит возможность переговоров по стратегическим ограничениям только после того, как нарастит схожий с Россией и США ядерный потенциал. Но даже тогда Пекин, вероятно, будет настаивать на том, чтобы какое-либо соглашение применялось как к ядерным, так и к обычным силам всех основных военных держав Азии", - отметил собеседник агентства.
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
16 июля 2019, 10:35
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
По его мнению, если Пекин не будет сдерживать наращивание своей силы посредством формального контроля над вооружениями или других мер, то США и Россия "будут противостоять обязательным ограничениям в отношении своих собственных наступательных и оборонительных ракетных возможностей". В этой связи Вайц уверен, что желание администрации президента США Дональда Трампа отойти от двустороннего контроля над вооружениями с Россией и подключить к нему Китай является разумным.
"Возрождение соперничества между великими державами, разработка новых стратегических военных технологий и другие разработки требуют возможного перехода к новому подходу. Пекин изменил свою политику по другим важным военным вопросам, таким как приобретение авианосцев или по вопросу иностранных баз, поэтому изменение китайской позиции по переговорам о стратегических вооружениях не является напрасной надеждой. Без более широкой поддержки со стороны Пекина контроль над стратегическими вооружениями может умереть", - уверен эксперт.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России России Сергеем Лавровым
13 мая 2019, 16:50
Ядерный арсенал Китая находится на минимальном уровне, заявил глава МИД
200000
Обсудить 0
Народно-освободительная армия КитаяКитайСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Флаги США и Китая
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Американские военные в Ираке
СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китайский ядерный потенциал
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Полицейская машина в США
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
Лента новостейМолния