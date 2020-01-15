СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме

По данным канала, штабы, где находились сотрудники спецслужб, перешли под контроль армии после того, как военные подогнали к ним танки и бронетранспортёры.

Сообщалось о гибели одного суданского военнослужащего и еще семи раненых в ходе завязавшейся между армией и сотрудниками управления операций перестрелки. По соображениям безопасности был временно закрыт международный аэропорт в столице Судана.