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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-01-15T03:37+0300
https://ria.ru/20200115/1563424394.html
СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
https://cdn22.img.ria.ru/images/155267/43/1552674303_0:3:3072:1731_1036x0_80_0_0_9f12f454e7df1a2c3b2f0c313c64d711.jpg
РИА Новости

СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме

03:37 15.01.2020
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 15 янв - РИА Новости. Суданская армия взяла под контроль все штаб-квартиры управления операций службы общей разведки страны, чьи сотрудники во вторник открыли стрельбу в знак протеста против реструктуризации ведомства, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По данным канала, штабы, где находились сотрудники спецслужб, перешли под контроль армии после того, как военные подогнали к ним танки и бронетранспортёры.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления операций службы общей разведки Судана во вторник открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.
Сообщалось о гибели одного суданского военнослужащего и еще семи раненых в ходе завязавшейся между армией и сотрудниками управления операций перестрелки. По соображениям безопасности был временно закрыт международный аэропорт в столице Судана.
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