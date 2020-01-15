СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме

КАИР, 15 янв - РИА Новости. Суданская армия взяла под контроль все штаб-квартиры управления операций службы общей разведки страны, чьи сотрудники во вторник открыли стрельбу в знак протеста против реструктуризации ведомства, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По данным канала, штабы, где находились сотрудники спецслужб, перешли под контроль армии после того, как военные подогнали к ним танки и бронетранспортёры.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления операций службы общей разведки Судана во вторник открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.
Сообщалось о гибели одного суданского военнослужащего и еще семи раненых в ходе завязавшейся между армией и сотрудниками управления операций перестрелки. По соображениям безопасности был временно закрыт международный аэропорт в столице Судана.
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