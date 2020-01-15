СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск

По данным издания, администрация Дональда Трампа готовит сокращение военной помощи Ираку на 250 миллионов долларов на случай, если Багдад вышлет военных США.

Отмечается, что эту помощь уже одобрил конгресс. Помимо этого, администрация рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.

После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американцев нет планов покидать Ирак.