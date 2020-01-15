Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T04:00+0300
https://ria.ru/20200115/1563424361.html
СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/49/1563114963_0:152:3370:2048_1036x0_80_0_0_642a5655eec2752fe2b958b5a64177ef.jpg
РИА Новости

СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск

03:32 15.01.2020 (обновлено: 04:00 15.01.2020)
611
© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. США планируют сократить военную помощь Ираку, если страна примет решение о выводе американских войск, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку американских официальных лиц.
По данным издания, администрация Дональда Трампа готовит сокращение военной помощи Ираку на 250 миллионов долларов на случай, если Багдад вышлет военных США.
Отмечается, что эту помощь уже одобрил конгресс. Помимо этого, администрация рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.
Окончательное решение еще не принято.
После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американцев нет планов покидать Ирак.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 23:30
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
1211001
Обсудить 5
Министерство обороны СШАИракСШАВ мире
Рекомендуем
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китайский ядерный потенциал
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашение, сообщил источник
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния