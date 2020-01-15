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РИА Наука
2020-01-15T03:35+0300
https://ria.ru/20200115/1563424333.html
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
https://cdn23.img.ria.ru/images/149152/95/1491529560_0:65:2976:1738_1036x0_80_0_0_b0385900fb5f984731635555066a7d5e.jpg
РИА Новости

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

03:35 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух. Об этом в интервью порталу Nation News рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
По словам ученого, эта система является проявлением планетарных волн в атмосфере.

"Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки. Так что будет еще холодно и снежно", – заключил Кислов.

Эксперт отметил, что теплые зимы стали нормой, начиная с 80-х годов, и связаны с нахождением в юго-западных потоках – определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Европой.

"Это так называемая положительная стадия Североатлантической осцилляции (непостоянство климата на севере Атлантического океана. – Прим. Ред.). Почему эта фаза стоит сейчас и стоит так безнадежно долго? Это очень интересный вопрос, и на него ответа нет", – отметил Кислов.

Он добавил, что синоптики дали подобному явлению термин "западноевропейская зима".
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