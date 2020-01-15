В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух. Об этом в интервью порталу Nation News рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
По словам ученого, эта система является проявлением планетарных волн в атмосфере.
"Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки. Так что будет еще холодно и снежно", – заключил Кислов.
"Это так называемая положительная стадия Североатлантической осцилляции (непостоянство климата на севере Атлантического океана. – Прим. Ред.). Почему эта фаза стоит сейчас и стоит так безнадежно долго? Это очень интересный вопрос, и на него ответа нет", – отметил Кислов.
Он добавил, что синоптики дали подобному явлению термин "западноевропейская зима".