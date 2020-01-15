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Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
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РИА Новости

Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона

03:27 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИосиф Кобзон
Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Иосиф Кобзон. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление Нинели (Нелли) Кобзон, вдовы народного артиста России Иосифа Кобзона, требующей признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова.
Обращение вдовы артиста поступило в арбитражный суд 30 октября. В карточке дела пока не указана сумма задолженности Пейсахова, представитель Кобзон также отказался ее назвать.
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Однако в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса, а потом перестал их возвращать. По настоянию певца 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — общую сумму долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.
Месяц спустя Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.
Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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