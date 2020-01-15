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Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
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РИА Новости

Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана

03:17 15.01.2020
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© Фото : предоставлено канцелярией премьер-министра ИзраиляПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
© Фото : предоставлено канцелярией премьер-министра Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана, сообщает американский госдеп.
"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Госсекретарь Помпео и премьер-министр Нетаньяху обсудили последнее развитие ситуации в регионе в связи с дестабилизирующими действиями Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
Помпео вновь заявил Нетаньяху о непоколебимой приверженности США безопасности Израиля.
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАБиньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
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