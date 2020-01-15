Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Госсекретарь Помпео и премьер-министр Нетаньяху обсудили последнее развитие ситуации в регионе в связи с дестабилизирующими действиями Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.