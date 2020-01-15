Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T03:03+0300
https://ria.ru/20200115/1563424146.html
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/55/1563245519_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_64b4850a6a0bb105d83209602386814f.jpg
РИА Новости

Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

03:03 15.01.2020
561
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Ранее глава минюста Уильям Барр заявил, что Apple отказалась помочь в разблокировке телефона саудовского кадета, устроившего стрельбу на военной базе США во Флориде.
"Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы", - написал Трамп у себя в Twitter.
Он призвал компанию изменить эту практику.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Вчера, 06:25
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе
171000
Обсудить 0
Дональд ТрампAppleСШАВ мире
Рекомендуем
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Полицейская машина в США
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Флаги США и Китая
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Беременная женщина в салоне самолета
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе
Флаги США и КНР
Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР
Оттава, Канада
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
Американские военные в Ираке
СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния