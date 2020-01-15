Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Ранее глава минюста Уильям Барр заявил, что Apple отказалась помочь в разблокировке телефона саудовского кадета, устроившего стрельбу на военной базе США во Флориде.
"Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы", - написал Трамп у себя в Twitter.
Он призвал компанию изменить эту практику.