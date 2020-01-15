В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Япония будет прилагать дипломатические усилия для снижения напряженности между США и Ираном, но принимать участие в американских или европейских военных операциях в регионе не будет, заявил министр обороны страны Таро Коно.
"Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе", - заявил Коно на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.
Он напомнил, что у военных Японии есть "конституционные ограничения", которые не позволяют им принимать участие в международных военных операциях за рубежом. Однако Коно подтвердил, что Япония будет обмениваться с союзниками необходимой информацией в области безопасности.
Также министр напомнил, что ранее правительство Японии санкционировало отправку в регион военных для охраны морских торговых путей в районе Ормузского пролива и Оманского залива, через которые проходят танкеры с сырой нефтью. По словам Коно, Япония импортирует из стран Ближнего Востока около 19% сырой нефти, из этого числа порядка 80% проходит через Ормузский пролив.
В конце прошлой недели глава министерства обороны Японии отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета для сбора информации. Район патрулирования будет ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом. Патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion покинули базу на Окинаве 11 января и приступят к выполнению миссии после 20 января. Основным местом их дислокации станет база в Джибути. Эсминец "Таканами" должен будет покинуть Японию 2 февраля и приступить к патрулированию во второй половине февраля.