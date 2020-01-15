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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-15T02:54+0300
https://ria.ru/20200115/1563424107.html
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/23/1559362390_0:75:3071:1802_1036x0_80_0_0_5b5f6b8a966bc7685262a0222d5d5f21.jpg
РИА Новости

В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке

02:54 15.01.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Япония будет прилагать дипломатические усилия для снижения напряженности между США и Ираном, но принимать участие в американских или европейских военных операциях в регионе не будет, заявил министр обороны страны Таро Коно.
"Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе", - заявил Коно на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.
Район Минато в Токио
9 января, 14:05
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Он напомнил, что у военных Японии есть "конституционные ограничения", которые не позволяют им принимать участие в международных военных операциях за рубежом. Однако Коно подтвердил, что Япония будет обмениваться с союзниками необходимой информацией в области безопасности.
Также министр напомнил, что ранее правительство Японии санкционировало отправку в регион военных для охраны морских торговых путей в районе Ормузского пролива и Оманского залива, через которые проходят танкеры с сырой нефтью. По словам Коно, Япония импортирует из стран Ближнего Востока около 19% сырой нефти, из этого числа порядка 80% проходит через Ормузский пролив.
В конце прошлой недели глава министерства обороны Японии отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета для сбора информации. Район патрулирования будет ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом. Патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion покинули базу на Окинаве 11 января и приступят к выполнению миссии после 20 января. Основным местом их дислокации станет база в Джибути. Эсминец "Таканами" должен будет покинуть Японию 2 февраля и приступить к патрулированию во второй половине февраля.
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Конфликт США и ИранаТаро КоноМинистерство обороны ЯпонииМинистерство обороны СШАЯпонияИранСШАВ мире
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