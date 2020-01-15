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США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ
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РИА Новости

США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ

02:30 15.01.2020 (обновлено: 02:32 15.01.2020)
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© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. У США и Китая нет соглашения по дальнейшему сокращению пошлин, передает агентство Рейтер.
"Соглашения по дальнейшему сокращению пошлин нет. Любые слухи об обратном являются ложными", - цитирует агентство совместное заявление главы американского минфина Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Чуть позднее Мнучин пояснил журналистам, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. "Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки", - сообщил глава минфина.
Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, Китай и США после долгих 13 раундов переговоров, затянувшихся на годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения.
Порт Циндао, Китай
Вчера, 05:54
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Трамп пояснял, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.
Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга заявлял, что США готовы применять и дополнительные пошлины в случае нарушения Китаем условий первой фазы торговой сделки.
Флаги США и КНР
00:51
Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР
111022
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