Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T02:23+0300
https://ria.ru/20200115/1563423978.html
Лавров рассказал о работе по расширению энергосотрудничества с Индией
https://cdn21.img.ria.ru/images/113397/31/1133973199_0:94:3062:1816_1036x0_80_0_0_e851245e86cb9fa93b6ffd73875f4cfd.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о работе по расширению энергосотрудничества с Индией

02:23 15.01.2020
150
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия изучает перспективы расширения сотрудничества с Индией в энергетической сфере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.
Лавров 15 января посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
"Профильными ведомствами изучаются перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников", - сказал глава МИД РФ. Кроме того, по его словам, прорабатываются возможности совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам.
Лавров отметил, что Индия является третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире, а Россия – одним из ключевых мировых производителей углеводородов, поэтому стратегические интересы двух стран на этом направлении совпадают.
"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике", - сказал Лавров. Он напомнил, что индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1" и Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, а НК "Роснефть" – акционер одного из крупнейших в регионе НПЗ "Вадинар".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
02:06
Лавров намерен обсудить в Индии торгово-экономическое сотрудничество
"Флагман нашего сотрудничества в сфере "мирного атома" – АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", - сказал министр.
Крупнейшим объектом российско-индийского энергетического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В 2017 году началось сооружение второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции. Также Россия и Индия сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечено на 2023 год, второго — на 2024 год.
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
9 января, 16:22
Новак рассказал о перспективах энергосотрудничества России и Турции
320001
Обсудить 0
Субраманиам ДжайшанкарСергей ЛавровРоссияИндияэнергетикаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров намерен обсудить в Индии торгово-экономическое сотрудничество
Флаги США и Китая
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, сообщает СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора
Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Американские военные в Ираке
СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Беспорядки в Бейруте
В центре столицы Ливана демонстранты разгромили витрины банков
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Флаги США и КНР
Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР
Жозеп Боррель
В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии
Президент США Дональд Трамп
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Атомная электростанция Иката, Япония
На АЭС в Японии после нештатной ситуации извлекли отработавшее топливо
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Том Йорк из группы Radiohead во время сольного выступления
Том Йорк выложил в Сеть четыре редких песни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния