Лавров рассказал о работе по расширению энергосотрудничества с Индией

Лавров 15 января посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром

"Профильными ведомствами изучаются перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников", - сказал глава МИД РФ. Кроме того, по его словам, прорабатываются возможности совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам.

Лавров отметил, что Индия является третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире, а Россия – одним из ключевых мировых производителей углеводородов, поэтому стратегические интересы двух стран на этом направлении совпадают.

"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике", - сказал Лавров. Он напомнил, что индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1" и Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, а НК "Роснефть" – акционер одного из крупнейших в регионе НПЗ "Вадинар".

"Флагман нашего сотрудничества в сфере "мирного атома" – АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", - сказал министр.