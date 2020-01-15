Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По мнению музыканта, критикой экс-руководителя Советского Союза занимаются люди с низким уровнем интеллекта.
"Интересно, что Горбачева поливают в сети д<...> именно те мрази, которым он дал свободу – в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", – заявил Макаревич.
В комментариях пользователи попытались парировать артисту.
"Только по себе не стоит судить. Горбачев предал государство и народ. Кто-то выиграл, как, скажем, деятели шоу-бизнеса, получившие возможность продавать свои услуги за более высокие цены и ставшие значительно более богатыми. Большинство многое проиграли", – написал Иван Сидоров.
Макаревич ответил комментатору категорично.
"Дал свободу тем, кто до нее не дорос? Это называется "предал"? До свидания, Иван Сидоров", – заключил он.
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"Музыканты, как и актеры, не самые умные в плане трактовки политики", – заметил Voldemar Ozzy.
"Андрей, вы не правы, не все так однозначно... "Дать свободу" и уничтожить страну – это две разные вещи! Как и то, кто и что получил после этого "дал". Вам он дал возможность много зарабатывать и уже открыто! Мне, только что вернувшемуся из армии, развалины большой страны", – заявил Петр Линев.
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