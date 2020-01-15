Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"

"Интересно, что Горбачева поливают в сети д<...> именно те мрази, которым он дал свободу – в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", – заявил Макаревич.