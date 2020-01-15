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Лавров намерен обсудить в Индии торгово-экономическое сотрудничество
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РИА Новости

Лавров намерен обсудить в Индии торгово-экономическое сотрудничество

02:06 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Центральной темой визита в Индию станет двусторонняя российско-индийская повестка дня и, в частности, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества России и Индии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете "Таймс оф Индиа".
Ранее сообщалось, что 15 января Лавров проведет переговоры в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
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"В ходе визита планируем обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего с учетом итогов российско-индийского саммита 4-5 сентября прошлого года во Владивостоке. В фокусе пристального внимания будут перспективы наращивания торгово-экономической кооперации – фундамента для расширения всего комплекса российско-индийского сотрудничества. Разумеется, заинтересованы в конструктивном обмене мнениями по ключевым проблемам современности. Также планирую принять участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", - сказал глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что 20 лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. "Развитие отношений с Нью-Дели – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров". Регулярные встречи лидеров, растущая динамика контактов на всех уровнях – яркое тому подтверждение", - отметил он.
"Дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия отвечает коренным интересам наших народов, задачам укрепления международной и региональной безопасности и стабильности. Убежден: схожей логики придерживаются и индийские друзья", - заключил министр.
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