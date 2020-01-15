Лавров намерен обсудить в Индии торгово-экономическое сотрудничество

Ранее сообщалось, что 15 января Лавров проведет переговоры в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

"В ходе визита планируем обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего с учетом итогов российско-индийского саммита 4-5 сентября прошлого года во Владивостоке. В фокусе пристального внимания будут перспективы наращивания торгово-экономической кооперации – фундамента для расширения всего комплекса российско-индийского сотрудничества. Разумеется, заинтересованы в конструктивном обмене мнениями по ключевым проблемам современности. Также планирую принять участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", - сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что 20 лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. "Развитие отношений с Нью-Дели – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров". Регулярные встречи лидеров, растущая динамика контактов на всех уровнях – яркое тому подтверждение", - отметил он.