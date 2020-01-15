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В центре столицы Ливана демонстранты разгромили витрины банков
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РИА Новости

В центре столицы Ливана демонстранты разгромили витрины банков

01:59 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беспорядки в Бейруте . Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Участники массовой демонстрации разгромили витрины отделений банков на улице Хамра в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Активисты сорвали камеры наружного наблюдения и разбили стеклянные витрины отделений банков на Хамре. Погромы продолжаются. Улица полностью блокирована для транспорта", - рассказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, участники митинга продолжают также забрасывать полицейских камнями и другими подручными средствами. Стражи порядка применяют слезоточивый газ для разгона митингующих. Несколько активистов задержаны.
По данным ливанского телеканала LBC, в ходе беспорядков, по предварительным данным, пострадали 20 человек.
Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми мусорными баками.
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Прибывшее на место подкрепление полиции разогнало основную часть активистов, которые небольшими группами разошлись по прилегающим к Хамре улицам.
Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте, демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.
Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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