В центре столицы Ливана демонстранты разгромили витрины банков

БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Участники массовой демонстрации разгромили витрины отделений банков на улице Хамра в центре Участники массовой демонстрации разгромили витрины отделений банков на улице Хамра в центре Бейрута , сообщили РИА Новости очевидцы.

"Активисты сорвали камеры наружного наблюдения и разбили стеклянные витрины отделений банков на Хамре. Погромы продолжаются. Улица полностью блокирована для транспорта", - рассказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, участники митинга продолжают также забрасывать полицейских камнями и другими подручными средствами. Стражи порядка применяют слезоточивый газ для разгона митингующих. Несколько активистов задержаны.

По данным ливанского телеканала LBC , в ходе беспорядков, по предварительным данным, пострадали 20 человек.

Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми мусорными баками.

Прибывшее на место подкрепление полиции разогнало основную часть активистов, которые небольшими группами разошлись по прилегающим к Хамре улицам.

Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте, демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.

Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.