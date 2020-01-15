Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики

Ранее сообщалось, что 15 января Лавров посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

"На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, одним из приоритетных направлений такой работы является расширение расчетов в национальных валютах. "Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - отметил он.

Глава МИД РФ напомнил, что в июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией, а в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов.