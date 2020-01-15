Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия рассматривает дедолларизацию как реакцию на непредсказуемость экономической политики США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.
Ранее сообщалось, что 15 января Лавров посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
"На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", - сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, одним из приоритетных направлений такой работы является расширение расчетов в национальных валютах. "Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - отметил он.
18 сентября 2019, 11:20Сказано в эфиреЭксперт: дедолларизация экономики РФ, о которой столько говорили, произошлаРоссия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 8,5 миллиарда долларов, сообщил американский Минфин. Что это значит, объяснил в эфире радио Sputnik финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Глава МИД РФ напомнил, что в июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией, а в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов.
Лавров также отметил, что Москва и Нью-Дели продолжают работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений. По его мнению, повысить защищенность инвесторов с обеих сторон призвано и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.