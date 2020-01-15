В ЕС рассказали об угрозе нелегальной миграции из-за ситуации в Ливии

"Не все из них хотят ехать в Европу, у большинства из них есть работа, и они, кажется, хотят оставаться в Ливии, пока условия позволяют это. Если ситуация ухудшится, и им будет невозможно оставаться в Ливии, возможно, они могут попробовать поехать в Европу. Поэтому есть новая угроза толчка для нелегальной миграции через центральное Средиземноморье", - сказал Боррель.