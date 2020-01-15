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В ЕС рассказали об угрозе нелегальной миграции из-за ситуации в Ливии
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РИА Новости

В ЕС рассказали об угрозе нелегальной миграции из-за ситуации в Ливии

01:39 15.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Если ситуация в Ливии ухудшится, может появиться новая угроза роста нелегальной миграции в Европу через центральное Средиземноморье, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслируется службами ЕС, он привел данные, по которым в Ливии находится несколько сотен тысяч человек из ряда африканских стран, расположенных к югу от Сахары.
"Не все из них хотят ехать в Европу, у большинства из них есть работа, и они, кажется, хотят оставаться в Ливии, пока условия позволяют это. Если ситуация ухудшится, и им будет невозможно оставаться в Ливии, возможно, они могут попробовать поехать в Европу. Поэтому есть новая угроза толчка для нелегальной миграции через центральное Средиземноморье", - сказал Боррель.
Межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня, состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.
Во вторник вспыхнули новые столкновения между армией Хафтара и силами на стороне ПНС на нескольких направлениях к югу от Триполи. Так, 134-й батальон под командованием ЛНА сообщил, что ожесточенные столкновения идут на двух направлениях - ас-Саидия и Тогар в южном пригороде Триполи, представители ЛНА заявили о готовности продолжать наступление на ливийскую столицу для ее освобождения.
Жозеп Боррель
01:09
В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии
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ЕвропарламентЖозеп БоррельПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияЕвропаВ мире
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