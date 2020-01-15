В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

"По последним данным, количество обратившихся за медицинской помощью составляет 17 детей и девять взрослых. Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия. Подтверждено разлитое вещество - им является авиатопливо", - сообщает пожарная служба Лос-Анджелеса.