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В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
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РИА Новости

В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

01:33 15.01.2020 (обновлено: 02:11 15.01.2020)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек, в том числе 17 детей, обратились за медицинской помощью после того, как самолет пролил авиатопливо на детской площадке при начальной школе в Лос-Анджелесе в США, сообщает пожарная служба города.
"По последним данным, количество обратившихся за медицинской помощью составляет 17 детей и девять взрослых. Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия. Подтверждено разлитое вещество - им является авиатопливо", - сообщает пожарная служба Лос-Анджелеса.
По данным пожарной службы, для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи.
Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) сообщил в Twitter, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета.
"Самолет, совершавший сегодня экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сбросил топливо, пролетая над нашими школами. Ученики и сотрудники могли попасть под брызги топлива или надышаться парами. Врачи оказывают помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием", - говорится в сообщении LAUSD.
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