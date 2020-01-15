В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе армии Израиля.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс. Базу ВВС была атакована с беспилотников и ракетами, часть их которых была сбита сирийскими ПВО.