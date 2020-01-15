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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-15T01:24+0300
https://ria.ru/20200115/1563423654.html
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/149722/89/1497228977_0:108:2048:1260_1036x0_80_0_0_3782debf403978704caf531017bbea66.jpg
РИА Новости

В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии

01:24 15.01.2020
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© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden BriandИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden Briand
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Армия Израиля в ответ на сообщения сирийского агентства САНА об атаке израильскими самолетами авиабазы Тифор заявила, что не комментирует подобные заявления.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе армии Израиля.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс. Базу ВВС была атакована с беспилотников и ракетами, часть их которых была сбита сирийскими ПВО.
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Война в СирииВВС ИзраиляАрмия обороны ИзраиляХомс (мухафаза)СирияИзраильВ мире
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