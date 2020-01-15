В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии

Говоря о берлинской конференции, намеченной на 19 января, Боррель отметил, что она может "открыть путь плану для деэскалации и возвращению к политическим переговорам, это может быть хорошей возможностью".

Межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня, состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Во вторник вспыхнули новые столкновения между армией Хафтара и силами на стороне ПНС на нескольких направлениях к югу от Триполи через несколько часов, как стало известно, что Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о прекращении огня. Так, 134-й батальон под командованием ЛНА сообщил, что ожесточенные столкновения идут на двух направлениях - ас-Саидия и Тогар в южном пригороде Триполи, представители ЛНА заявили о готовности продолжать наступление на ливийскую столицу для ее освобождения.