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2020-01-15T01:31+0300
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В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии
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РИА Новости

В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии

01:09 15.01.2020 (обновлено: 01:31 15.01.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Ситуация в Ливии ухудшилась, но, возможно, в ближайшие дни будет надежда на ее улучшение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Ситуация в Ливии перешла от плохой к еще более худшей, но, возможно, в ближайшие дни у нас будет некоторая небольшая надежда", - сказал Боррель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслируется службами ЕС.
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Говоря о берлинской конференции, намеченной на 19 января, Боррель отметил, что она может "открыть путь плану для деэскалации и возвращению к политическим переговорам, это может быть хорошей возможностью".
Межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня, состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.
Во вторник вспыхнули новые столкновения между армией Хафтара и силами на стороне ПНС на нескольких направлениях к югу от Триполи через несколько часов, как стало известно, что Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о прекращении огня. Так, 134-й батальон под командованием ЛНА сообщил, что ожесточенные столкновения идут на двух направлениях - ас-Саидия и Тогар в южном пригороде Триполи, представители ЛНА заявили о готовности продолжать наступление на ливийскую столицу для ее освобождения.
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ЕвропарламентЖозеп БоррельХалифа ХафтарЕвросоюзТриполиЛивияВ мире
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