МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение ряда европейских государств по запуску механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном лишено всяких юридических оснований и является стратегической ошибкой, сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, такую точку зрения Зариф высказал в ходе встречи с госминистром в МИД ФРГ Нильсом Анненом в столице Индии Нью-Дели.
"В ходе встречи Зариф раскритиковал непрактичность европейских стран в отношении их обязательств в рамках СВПД, отметив, что их решение запустить механизм разрешения споров лишено всяких юридических оснований и представляет собой стратегическую ошибку с политической точки зрения", - сообщает агентство.
Аннен, в свою очередь, отметил, что для Германии важно расширение отношений с Ираном, добавив, что страна поддерживает сохранение СВПД, и такой же позиции придерживаются министры Франции и Великобритании.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Вчера, 17:48Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД