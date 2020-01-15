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МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД
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РИА Новости

МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД

01:03 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение ряда европейских государств по запуску механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном лишено всяких юридических оснований и является стратегической ошибкой, сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, такую точку зрения Зариф высказал в ходе встречи с госминистром в МИД ФРГ Нильсом Анненом в столице Индии Нью-Дели.
"В ходе встречи Зариф раскритиковал непрактичность европейских стран в отношении их обязательств в рамках СВПД, отметив, что их решение запустить механизм разрешения споров лишено всяких юридических оснований и представляет собой стратегическую ошибку с политической точки зрения", - сообщает агентство.
Аннен, в свою очередь, отметил, что для Германии важно расширение отношений с Ираном, добавив, что страна поддерживает сохранение СВПД, и такой же позиции придерживаются министры Франции и Великобритании.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
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Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Нильс АнненСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД ГерманииВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
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