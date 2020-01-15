МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД

По данным агентства, такую точку зрения Зариф высказал в ходе встречи с госминистром в МИД ФРГ Нильсом Анненом в столице Индии Нью-Дели.

"В ходе встречи Зариф раскритиковал непрактичность европейских стран в отношении их обязательств в рамках СВПД, отметив, что их решение запустить механизм разрешения споров лишено всяких юридических оснований и представляет собой стратегическую ошибку с политической точки зрения", - сообщает агентство.

Аннен, в свою очередь, отметил, что для Германии важно расширение отношений с Ираном, добавив, что страна поддерживает сохранение СВПД, и такой же позиции придерживаются министры Франции и Великобритании.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.