Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-15T00:59+0300
https://ria.ru/20200115/1563423417.html
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
https://cdn24.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_0:81:2501:1487_1036x0_80_0_0_2ee6769e6cbbf22aab0d843f82aeac6f.jpg
РИА Новости

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

00:59 15.01.2020
6307
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
"В 22.10 (23.10 по Москве), во вторник, израильские самолеты вновь атаковали аэродром Тифор со стороны района Эт-Танф (безопасная зона сил США около сирийско-иорданской границы)", - сообщает агентство.
По данным источника, атаку отражали системы ПВО Сирии, большая часть ракет была сбита. "Четыре ракеты достигли цели. Нанесен материальный ущерб", - сообщает источник.
Ранее сообщалось, что базу ВВС атаковали с беспилотников и ракетами.
Аэродром Тифор неоднократно подвергался атакам израильской авиации под предлогом расположения на его территории объектов, принадлежащих проиранским силам, которые воюют на стороне сирийской армии против террористических группировки, включая ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дамаск
23 декабря 2019, 03:22Война в Сирии
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
671610816
Обсудить 0
Война в СирииВВС ИзраиляХомс (мухафаза)СирияИзраильВ мире
Рекомендуем
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили подробности воздушной атаки на авиабазу в Хомсе
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
Работа
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Беременная женщина в салоне самолета
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
Полицейская машина в США
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния