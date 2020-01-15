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Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР
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РИА Новости

Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР

00:51 15.01.2020 (обновлено: 02:29 15.01.2020)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. В среду в Вашингтоне ожидается событие, которого мировой рынок ждал долгих два года: власти двух крупнейших мировых экономик – США и Китая подпишут первую фазу торгового соглашения. Крупнейшие мировые индексы бьют рекорды в преддверии подписания, глобальные фининституты готовы пересмотреть прогнозы мирового экономического роста в сторону повышения. Однако эксперты, опрошенные РИА Новости, хотя и отмечают, что соглашение - позитивный факт, советуют воздержаться от излишнего оптимизма. Переговоры по второй фазе сделки могут стать еще сложнее, чем по первой, предупреждают они.
Президент США Дональд Трамп преподнес мировой экономике подарок в самый канун Нового года. 31 декабря он заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. И действительно, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, Китай и США после 13 раундов переговоров, затянувшихся на годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения.

Компромисс на двоих

Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что первая часть торговой сделки включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.
Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.
"Несмотря на то, что ни одна из сторон не в полном восторге от соглашения, по крайней мере, принятие его говорит, что стороны придерживаются прагматичной позиции, также это рациональный выбор в условиях невозможности достижения сделки другими способами", - заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин.
К слову, вероятность заключения первой фазы сделки была под большим вопросом вплоть до конца прошлого года из-за противоречий США и Китая по Гонконгу. Подписание президентом США Дональдом Трампом в середине декабря прошлого года законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс американо-китайских переговоров по торговле, сообщал в материале портал Axios.
Однако самые пессимистические сценарии рынка не сбылись. Ведущие американские индексы в январе бьют рекорды роста в связи с этим. А глобальная экономика, которая потеряла от торгового конфликта США-КНР, по подсчётам МВФ 0,8% роста ВВП (или 700 миллиардов долларов), получит дополнительный стимул. Фонд отмечал, что заключение соглашения даст основания для пересмотра прогноза по глобальному росту в сторону повышения.
Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд в беседе с РИА Новости отметил, что "торговая сделка между США и Китаем важна для мировой экономики, поскольку она обеспечивает перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира". По его словам, сделка дала толчок финансовым рынкам и принесет пользу определенным секторам в каждой экономике. "Это также чистый позитив для Европы и Латинской Америки, которые оказались заложниками конфликта", - добавил он.
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Более того, к счастью мировых рынков, то, что президент Трамп согласовал первую фазу торговой сделки в декабре, предотвратило введение новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около 160 миллиардов долларов, которые могли еще больше замедлить мировой рост.
А в понедельник уверенность инвесторов в близком заключении соглашения окончательно укрепилась, когда США исключили КНР из списка валютных манипуляторов. Решение об исключении Китая из "черного списка" принято как раз на фоне подписания первой фазы торговой сделки, сообщали источники агентства Блумберг, близкие к сделке.

Выход на новый уровень

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия и оставшихся пошлин. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.
Высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга для журналистов заявлял, что США готовы применять пошлины и в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе.
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По его словам, предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться в том числе и секретными документами. Секретность обусловлена тем, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это вызовет негативные последствия для торгов, уточнял он.

Оптимизм с оглядкой

Несмотря на то, что сам факт заключения сделки является безусловно позитивным фактором для развития и мировой экономики и Китая и США, в частности, эксперты советуют воздержаться от излишнего оптимизма. Так управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев в беседе с РИА Новости выразил скептицизм в вопросе достижения Китаем уровня закупок американской продукции, поскольку у Китая есть серьезные проблемы, в том числе связанные с поддержкой собственного автомобилестроения, как, впрочем, и сельхозпроизводства.
"Большая часть того, что мы узнали о первой фазе соглашения, предполагает, что это всего лишь временная передышка - соглашение с небольшим содержанием, которое поможет Трампу до конца 2020 года", - считает он.
Похожую точку зрения выражает и Макдоналд. По его словам, "первый этап (сделки) оставляет действительно непростые вопросы для второго этапа, там будет гораздо сложнее достичь соглашения". И добавляет, что "не менее важно, что сделка должна помочь президенту Трампу в его переизбрании".
Цинхуа Го Синьнин тоже выразил уверенность, что двум сторонам "рано почивать на лаврах", а также обратил внимание на переменчивость политики Трампа, что вносит в переговоры неопределённость.
"Промежуточное соглашение является знаменательным моментом, но в торговом споре Китая и США пока очень сложно поставить точку... Невозможно, чтобы торговые переговоры между двумя странами были ровной дорогой, обязательно будут зигзаги и повороты еще более сложные, чем раньше. В этом процессе сторонам нужно сохранять терпение, нужен рациональный подход, нужна мудрость, а еще больше нужна дальновидность", - резюмировал он.
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