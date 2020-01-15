Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Число пострадавших в результате мощного взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония ) увеличилось до восьми человек, сообщила служба экстренной медицинской помощи.

Два человека получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы, следует из сообщения службы в Twitter

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 января 2020 г.

Ранее власти сообщали об одном погибшем, одном пропавшем без вести и шести пострадавших. Местный житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного недалеко от завода.

На место пожара прибыл глава каталонского женералитета Ким Торра. Он выразил соболезнования семье погибшего и обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике. "Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил Торра журналистам.

Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. IQOXE - единственный производитель этиленоксида в Испании, производство составляет 140 тысяч тонн в год, половина используется для производства гликолей. На заводе работают 120 человек.