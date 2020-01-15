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Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек
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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

00:41 15.01.2020
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© AP Photo / David OlieteВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / David Oliete
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) увеличилось до восьми человек, сообщила служба экстренной медицинской помощи.
Два человека получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы, следует из сообщения службы в Twitter.
Ранее власти сообщали об одном погибшем, одном пропавшем без вести и шести пострадавших. Местный житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного недалеко от завода.
На место пожара прибыл глава каталонского женералитета Ким Торра. Он выразил соболезнования семье погибшего и обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике. "Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил Торра журналистам.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. IQOXE - единственный производитель этиленоксида в Испании, производство составляет 140 тысяч тонн в год, половина используется для производства гликолей. На заводе работают 120 человек.
Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва.
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
24 декабря 2019, 12:16
В Южной Корее при взрыве на заводе пострадали пять человек
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Ким ТорраТаррагонаКаталонияИспанияВ мире
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