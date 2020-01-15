В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT

Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей. По мнению Нилова, массовой безработицы не предвидится, однако рынок труда не останется без изменений.

"Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты", — отметил депутат.