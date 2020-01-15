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В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
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РИА Новости

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

00:22 15.01.2020
12192
CC0 / Skitterphoto / Работа
Работа
CC0 / Skitterphoto /
Работа. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей. По мнению Нилова, массовой безработицы не предвидится, однако рынок труда не останется без изменений.
"Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что от появления роботов миллионы граждан не останутся без работы в одночасье. Кроме того, Нилов заверил, что человек всегда сможет добиться успеха на рынке труда, если будет заниматься самообразованием в течение всей жизни.
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5 января, 09:18
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17850558
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Ярослав НиловГосдума РФМаксим ТопилинРоссияРаботаОбщество
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