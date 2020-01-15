Рене Зеллвегер сказала, что хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Американская актриса Рене Зеллвегер рассказала, что хотела бы в четвертый раз сыграть Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг, сообщает People.
"Я очень люблю ее. Она такая веселая — просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", — заявила Зеллвегер.
Актриса подчеркнула, что вопрос о проекте сначала следует задать автору романа.
"Надеюсь, Хелен Филдинг захочет, чтобы вышел еще один фильм. Я знаю, что она написала книгу, поэтому все может быть", — прокомментировала обладательница премии "Оскар".
Впервые Зеллвегер изобразила журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Фильм имел коммерческий успех и принес актрисе номинацию на "Оскар".
В 2004 году вышло продолжение картины "Бриджит Джонс: Грани разумного", который положительно приняли критики и зрители, а в 2016 — третья часть романтической комедии, в которой героиня выясняет, кто отец ее ребенка.