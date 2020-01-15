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Культура
2020-01-15T06:25+0300
https://ria.ru/20200115/1563416070.html
Рене Зеллвегер сказала, что хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс
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РИА Новости

Рене Зеллвегер сказала, что хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс

06:25 15.01.2020
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© Фото : 2000 - Alliance Atlantis and MiramaxКадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
© Фото : 2000 - Alliance Atlantis and Miramax
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Американская актриса Рене Зеллвегер рассказала, что хотела бы в четвертый раз сыграть Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг, сообщает People.
"Я очень люблю ее. Она такая веселая — просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", — заявила Зеллвегер.
Актриса подчеркнула, что вопрос о проекте сначала следует задать автору романа.
"Надеюсь, Хелен Филдинг захочет, чтобы вышел еще один фильм. Я знаю, что она написала книгу, поэтому все может быть", — прокомментировала обладательница премии "Оскар".
Впервые Зеллвегер изобразила журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Фильм имел коммерческий успех и принес актрисе номинацию на "Оскар".
В 2004 году вышло продолжение картины "Бриджит Джонс: Грани разумного", который положительно приняли критики и зрители, а в 2016 — третья часть романтической комедии, в которой героиня выясняет, кто отец ее ребенка.
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