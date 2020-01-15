"Перепутал с мишенью": кто ответит за убийство первоклассника на Урале

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Свердловской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели семилетнего мальчика, смертельно раненного из пневматической винтовки. По версии СК, минувшим летом 35-летний житель Нижнего Тагила упражнялся в стрельбе по жестяным банкам и попал в ребенка. Стрелка сначала задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Пострадавшая семья опасается, что он избежит реального срока, и жалуется во все инстанции.

Шальная пуля

Трагедия произошла 4 августа под Нижним Тагилом. В этот день вся семья Коркуновых собралась на даче.

"Мы работали на садовом участке: жена готовила еду, я подключал к бане воду, — рассказывает РИА Новости отец погибшего Антон. — Сын сначала был рядом с нами, но вскоре заскучал и отпросился прокатиться на велосипеде".

По словам Антона, спустя 20 минут послышались крики. На участок прибежали перепуганные соседские дети и сообщили, что кто-то стрелял в Кирилла (имя несовершеннолетнего изменено).

Вокруг раненого собралась толпа. "Голова у сына была вся в крови, — вспоминает Антон. — Рядом с ним сидел человек в камуфляже и повторял, что все будет хорошо: ребенок без сознания, но еще дышит. К приезду скорой и полиции он сбежал. Мы с соседями попытались его догнать, но не смогли".

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался местный житель Александр Борисов. Он решил пострелять из пневматической винтовки по жестяным банкам, расставленным на автобусной остановке. Неподалеку висела веревка-тарзанка, у которой играли дети. Одна из пуль и попала в голову семилетнему Кириллу.

Тяжкие последствия

Следствие установило, что Борисов во время стрельбы был пьян. При обыске у него изъяли две пневматические винтовки: ИЖ и Quattro Trigger. Одну из них он пытался спрятать на участке у соседа.

© Фото : из личного архива семьи Кирилл © Фото : из личного архива семьи Кирилл

Дело возбудили по двум статьям: "Хулиганство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Однако после допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Раненого ребенка привезли в местную больницу, а затем доставили на вертолете в Екатеринбург. Как объяснили врачи, пуля вошла в затылок и несколько раз отрикошетила внутри, серьезно повредив мозг. За несколько месяцев мальчик перенес десять операций, однако прогноз был неутешительный.

В октябре появилась слабая надежда: Кирилл стал дышать без аппарата, открывал глаза, но на окружающих по-прежнему не реагировал. Его даже перевели в обычную палату, но вскоре состояние резко ухудшилось.

В конце года Анна через СМИ обратилась к президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю с просьбой о помощи. Консилиум дал заключение: никакие операции уже не помогут, так как наступила смерть мозга. Кирилл умер в реанимации 12 января.

"Даже не извинился"

За пять месяцев Борисов ни разу не связался с родителями мальчика. "Извинений не поступало, правда, он передал через адвоката 30 тысяч рублей, — говорит Антон. — При этом виновным в смерти моего сына себя не считает. Уверяет, что на его руках крови нет. В тот вечер вместе с ним по мишеням стреляли его друг и неизвестный подросток. Борисов утверждает, что не мог так сильно промахнуться".

По словам родителей, они постоянно жаловались на ход расследования, но безрезультатно. Им потом пояснили: силовики ждали, поскольку от того, умрет ребенок или выживет, зависела квалификация преступления.

Коркуновы прямо заявляют, что даже изменение статьи на "Причинение смерти по неосторожности" их бы не устроило. Максимальный срок по ней всего два года колонии. Такие преступления не считаются тяжкими, поэтому человек, не судимый ранее, вполне может отделаться условным наказанием.

После серии публикаций в СМИ на трагедию Коркуновых обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета России. Там не стали ждать, пока полиция поменяет обвинения, и завели собственное уголовное дело по статье "Убийство из хулиганских побуждений". 15 января Борисова отправили в СИЗО на два месяца, теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.