Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T08:06+0300
https://ria.ru/20200115/1563413035.html
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/54/1563415433_0:381:2964:2048_1036x0_80_0_0_f8b8976e25f6fbb3c689d852c23ff14a.jpg
РИА Новости

В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"

08:00 15.01.2020 (обновлено: 08:06 15.01.2020)
108138
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Одна из странных новогодних традиций заокеанского экспертного сообщества — это публикации прогнозов, что в наступающем году России наконец-то конец. То есть либо ее удастся победить, либо она развалится сама. Эти предсказания почему-то не сбываются, причем если посмотреть на разницу между долгосрочными прогнозами о будущем нашей страны, которые делали американские эксперты в 2000 году, и сегодняшней реальностью, то контраст получается слишком разительным. В итоге даже заядлые западные пропагандисты вынуждены соглашаться с наличием серьезных российских успехов, и в итоге, например, авторам американского агентства Bloomberg приходится утешать читателей с помощью формулы "Да, Россия действительно на пике своей формы за последние 20 лет, но есть сомнения, будет ли у нее все так хорошо в будущем".
Однако информационно-седативные тексты такого типа не могут удовлетворить вполне понятную потребность западной аудитории в объяснении: почему все ожидания по окончательному демонтажу "порванной в клочья страны-бензоколонки, которая является всего лишь региональной державой", регулярно проваливаются.
Новый год принес новые объяснения этого феномена. Влиятельное канадское издание Globe and Mail публикует цитату специалиста по России, корреспондента The New York Times в Москве Стивена Ли Майерса (Steven Lee Myers). Его объяснение — афористично и подкупает своей простотой: "Путин всегда выигрывает".
Профессор международных отношений нью-йоркского университета The New School внесла несколько уточнений в оценку опытного американского журналиста. По ее мнению, Путин действительно одерживает "тактические победы", но есть два нюанса. Во-первых, профессор утверждает, что, "может быть", Путин побеждает "не всегда". Во-вторых, подчеркивает, что российская экономика испытывает трудности и что у российского лидера может не оказаться стратегии для ее спасения. Что, однако, не отменяет целой серии тактических побед, которые, оказывается, были достигнуты с помощью Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
11 января, 16:34
"Изобретательный конкурент". Дипломат об оценках России в Вашингтоне
Если свести все ситуации, которые описывает нью-йоркский профессор, к одному общему знаменателю, то получается, что схема использования действий американского президента в российских интересах всегда одна и та же. Трамп делает какой-то внешнеполитический жест с далеко идущими последствиями, а Владимир Путин пользуется этими последствиями, чтобы увеличить влияние России на международной арене или для получения конкретной экономической выгоды.
Оставим за скобками тот неудобный факт, что первые внутренние и внешнеполитические успехи российского президента были достигнуты, когда Дональд Трамп еще был сторонником Демократической партии, а сама идея, что он станет республиканским президентом, мечтающим посадить за решетку Хиллари Клинтон, относилась к категории совершенно ненаучной фантастики.
С другой стороны, было бы несправедливо отрицать тот факт, что действия нынешней вашингтонской администрации становятся эдаким конвейером новогодних подарков для внешнеполитической стратегии России, причем подарки поставляются на международную арену буквально круглый год. Профессор видит даже определенную связь между снижением рейтинга президента Соединенных Штатов и повышением рейтинга одобрения президента России: "Фактически та же непоследовательная и воинственная политика США в отношении Европы, Китая, Турции и других стран, которая способствовала непопулярности господина Трампа, подпитывала популярность господина Путина, предоставив ему серию тактических побед".
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
30 декабря 2019, 15:58
В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией
Можно согласиться с тем, что торговая война с Китаем и антикитайские санкции нынешней вашингтонской администрации объективно подталкивают Пекин к ускоренному развитию политических и экономических связей с Россией. Это происходит из-за того, что Россия на фоне Америки выглядит гораздо более надежным и предсказуемым партнером. Более того, в силу очевидных географических причин поставки энергоносителей из России в Китай военный флот США перекрыть не может, и это становится важным фактором в условиях развивающейся антикитайской истерики в американском инфополе, которая совмещается с появляющимися в нем рассуждениями о неизбежности силового столкновения с КНР.
Однако нельзя не заметить, что российско-китайское сближение началось еще до того, как Трамп пришел к власти. Попытки сдерживать Китай предпринимались еще администрацией Обамы, которая предпочитала оперировать другими методами и не развязывать тотальную экономическую войну, но явно не испытывала к Пекину каких-либо симпатий, что доказывается позицией Демократической партии по вопросу беспорядков в Гонконге. Дело не в конкретной президентской администрации, а в том, что сама идеология американской гегемонии, не признающей прав и свобод других стран, толкает весь остальной мир к сотрудничеству, и это сотрудничество естественным образом предполагает общую защиту от экономического и военного давления Вашингтона. Успехи российского руководства, которые многим хочется списать на тактическое умение использовать ошибки американских оппонентов, на самом деле являются результатом стратегического планирования: если бы Россия не восстановила свой ВПК, было бы невозможно сейчас продавать защиту от гуманитарных бомбардировок США в виде комплексов С-400, а если бы Россия не стала полноценной "энергетической сверхдержавой", то построить нефтяной альянс в формате "ОПЕК+Россия" или проложить "Силу Сибири" для долгосрочных поставок газа в Китай было бы невозможно.
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
13 января, 08:00
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Впрочем, наверное, будет лучше, если западное экспертное сообщество и дальше будет считать, что российские успехи — это результат ошибок американского руководства или серии тактических находок российского президента. Уверенность в том, что наша страна развалится сама, или в том, что ее таки развалят сами граждане, желающие любой ценой "вернуться в цивилизованный мир" и вернуть себе доступ именно к импортному хамону и пармезану, зачастую оказывает расслабляющее воздействие на наших заокеанских оппонентов. А практика даже не последних десятилетий, а последней тысячи лет показывает, что в долгосрочной перспективе Россия действительно выигрывает. Выигрывает всегда, но не сразу. Выигрывает всегда, но не без усилий. Выигрывает даже тогда, когда выиграть невозможно. Лучше доказательство этого тезиса — карта мира.
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis
12 января, 05:21
В Великобритании допустили, что США перестанут быть мировым лидером
11284152421
Обсудить 30
Дональд ТрампС-400 «Триумф»АвторыВ мире
Популярные комментарии
Интересно что выигрываем то ? Мы похожи на того кто пришел первым, к обрыву.
15 января, 09:03
freizdorf
111112172
На карте мира нас развалили 2 раза за последние 100 лет. Не очень как-то концовка в статье получилась :(
15 января, 08:42
СССергей С.
170111108
Рекомендуем
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
Тушение лесных пожаров в Австралии
Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы
Варшава, Польша
Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России
Американские доллары
Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
03:06Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
02:58Сенат США рассмотрит торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Лента новостейМолния