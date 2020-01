В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"

Новый год принес новые объяснения этого феномена. Влиятельное канадское издание Globe and Mail публикует цитату специалиста по России, корреспондента The New York Times в Москве Стивена Ли Майерса (Steven Lee Myers). Его объяснение — афористично и подкупает своей простотой: "Путин всегда выигрывает".