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2019-12-30T09:35+0300
https://ria.ru/20191230/1562996236.html
Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию
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РИА Новости

Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию

08:00 30.12.2019 (обновлено: 09:35 30.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Новый год — это не только универсальный праздник для самых разных стран, но еще и момент, когда наши западные оппоненты подводят итоги очередного года правления Владимира Путина. Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции. Однако Россия и ее президент не дают покоя западным журналистам и экспертному сообществу. И вот под Новый год американское агентство финансовой информации Bloomberg публикует масштабную аналитическую статью, которая скорее напоминает психотерапевтическое эссе, призванное успокоить американского читателя, которого вот уже несколько лет периодически пугают то русскими хакерами, то агентом КГБ Трампом в Белом доме, то ростом российского влияния на Ближнем Востоке, то присутствием России в Арктике, то новым ядерным оружием российской армии.
С профессиональной точки зрения авторам материала можно только посочувствовать: писать откровенную ложь в данном случае нельзя, а правда до такой степени глаза колет, что читателя приходится успокаивать по формуле: "Да, Россия действительно на пике своей формы за последние 20 лет, но есть сомнения в том, будет ли у нее все так хорошо в будущем".
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За двадцать лет Россия поверила в себя и свое благополучие
Если посмотреть на современную Россию и на ее президента глазами американских журналистов, то вырисовывается следующая картина: "При Путине Россия восстановила часть геополитической мощи, которая была в руках Советского Союза, и в процессе разозлила большинство из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, аннексировал Крым у Украины, развернул ход войны в Сирии, продал продвинутые системы ПВО Турции (которая является членом НАТО) и смог заключить крупные сделки по вопросам нефти и оружия с ключевым союзником США, Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. И, помимо этого, он вроде бы вмешивался в выборы и референдумы в США, Великобритании и других странах", — пишет Bloomberg.
Казалось бы, в этих условиях американским пропагандистам будет сложно найти поводы для оптимизма, но тут на помощь им приходит Томас Грэм (Thomas Graham) — ведущий "эксперт по России" в президентской администрации Буша-младшего. Эксперт дает авторитетную оценку перспективам нашей страны на ближайшие десять лет. "Если сравнить сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, она находится в гораздо лучшем положении. Но если вы посмотрите на следующие десять лет, вопрос в том, как она будет поддерживать все это?" — задается мистер Грэм риторическим вопросом, вероятно, подразумевая, что сохранить накопленный за двадцать лет позитив России не удастся или что он не видит способа решения тех проблем, которые стоят перед нашей страной.
Стоит отметить, что у заокеанского экспертного сообщества после прихода к власти Владимира Путина началась полоса неудач в плане прогнозирования будущего России. Вряд ли это можно считать совпадением. Достаточно вспомнить прогноз, который составила элита американской науки о мире в целом и о России в частности в 2000 году. Примерно 20 лет назад Национальный совет по разведке, структура, координирующая деятельность всех американских спецслужб, решил составить прогноз того, как будет выглядеть мир в 2015 году. Для работы над этим макропрогнозом были привлечены лучшие ученые США из самых разных сфер научной деятельности, а также эксперты ЦРУ, американских военных вузов, британские специалисты по вооружениям, экономисты и дипломаты. Составленный в результате многочисленных дискуссий доклад был потом опубликован и широко разошелся в западном инфополе.
Президент США Дональд Трамп во Флориде
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США: на русских надо еще надавить, победа близка
В прогнозе лучших американских экспертов на 2015 год Россия выглядела довольно неприглядно. Предполагалось, что население нашей страны сократится до 130-135 миллионов человек. Ожидалось, что Россия будет угасающей и слабеющей страной, у которой останется только один инструмент влияния на мировую повестку — вето в Совете Безопасности ООН. Нашей стране предсказывалась полная геополитическая импотенция и неспособность "навязывать свою волю" даже ближайшим соседям по постсоветскому пространству. Попытки как-то интегрироваться в мировую экономику и финансовые рынки, согласно этому прогнозу, были обречены на провал. О россиянах американские прогнозисты тоже не хотели сказать ничего хорошего. Россиянам были предсказаны "алкоголизм, болезни сердца, наркотики и ухудшение системы здравоохранения". В качестве "вишенки на торте" этого прогноза можно упомянуть предсказание, что в России к 2015 году будут обширные территории с радиационным загрязнением из-за того, что наша страна не сможет обслуживать собственные АЭС и другую инфраструктуру.
Давайте посмотрим на результаты, дав составителям прогноза фору в дополнительные пять лет (то есть сравнив его с 2020-м, а не с 2015 годом). Россиян — более 146 миллионов. По данным МВФ, российский ВВП по паритету покупательной способности (который в отличие от номинального ВВП в долларовом эквиваленте более-менее объективно отражает именно размер экономики в мегаваттах, тоннах и калориях, то есть делает адекватную поправку на разницу цен) почти сравнялся с ВВП Германии и обогнал показатели Франции или Великобритании.
"Росатом" — гордость нашей страны, а российские специалисты строят АЭС едва ли не по всему миру.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкс в Москве
31 октября 2018, 08:00
Пенсии или АЭС. Мифы и правда об атомных проектах России
Продолжительность жизни увеличилась с 65 лет в 2000-м до 72,7 в 2017 году.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43 процента с 2003 по 2016 год.
Рассуждения о неспособности России обслуживать сложную инфраструктуру прекрасно смотрятся на фоне фотографий "невозможного" Крымского моста, объектов Олимпиады в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке. А предсказания о неспособности России проецировать свою волю даже на постсоветском пространстве вряд ли утешили бы "построенную по образцу НАТО инструкторами НАТО на деньги НАТО" армию Грузии в 2008-м, да и от возвращения Крыма в родную гавань американские эксперты до сих пор не могут прийти в себя. А уж если бы экспертам ЦРУ кто-нибудь рассказал в 2000 году, что ОПЕК будет вместе с Россией координировать рынок нефти, а калифорнийский пенсионный фонд для госслужащих будет вкладывать деньги в российские государственные облигации, то этого пророка отправили бы в сумасшедший дом, но он оказался бы прав на все сто процентов.
Этот взгляд назад нужен для того, чтобы с определенным скепсисом посмотреть на перспективы реализации тех более или менее апокалиптических прогнозов, которые делают современные западные эксперты. Нам предсказывают экономические неприятности, причем ссылаются на те же аргументы: у России якобы слишком централизованная власть, слишком неповоротливая экономика и слишком независимая внешняя политика, а еще наши американские оппоненты свято верят в то, что раз военный бюджет США превышает весь бюджет России, то рано или поздно они обязательно выиграют. Остается пожелать нашим оппонентам и дальше, как и двадцать лет назад, холить и лелеять свои иллюзии. А Россия в очередной раз всех обязательно удивит.
Артиллерийское подразделение армии США во время стрельб
23 декабря, 08:00
Американский "бог войны" ослаб из-за веры в собственную неуязвимость
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Крымский мостТомас ГрэмДональд ТрампДжордж Буш (младший)МВФСовет Безопасности ООННАТОРосатомВладимир ПутинГерманияКрымСирияРоссияСШАГрузияАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Если бы не Путин, не было бы сейчас России.
30 декабря, 09:05
Петя Иванов
256810027
Ничего нового. Запад, с переменным успехом, всю свои историю пытается. даже не остановить, а хотя бы притормозить развитие России. На это он выделял и выделяет чудовищные средства, как людские, дак и материальные.
30 декабря, 08:42
CCicicipi
18290009
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