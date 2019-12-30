Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию

С профессиональной точки зрения авторам материала можно только посочувствовать: писать откровенную ложь в данном случае нельзя, а правда до такой степени глаза колет, что читателя приходится успокаивать по формуле: "Да, Россия действительно на пике своей формы за последние 20 лет, но есть сомнения в том, будет ли у нее все так хорошо в будущем".

Этот взгляд назад нужен для того, чтобы с определенным скепсисом посмотреть на перспективы реализации тех более или менее апокалиптических прогнозов, которые делают современные западные эксперты. Нам предсказывают экономические неприятности, причем ссылаются на те же аргументы: у России якобы слишком централизованная власть, слишком неповоротливая экономика и слишком независимая внешняя политика, а еще наши американские оппоненты свято верят в то, что раз военный бюджет США превышает весь бюджет России, то рано или поздно они обязательно выиграют. Остается пожелать нашим оппонентам и дальше, как и двадцать лет назад, холить и лелеять свои иллюзии. А Россия в очередной раз всех обязательно удивит.