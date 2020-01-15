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"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
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РИА Новости

"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем

08:00 15.01.2020 (обновлено: 08:06 15.01.2020)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinОнлайн-видео "Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции"
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Сегодня США и Китай должны подписать торговую сделку первой фазы, призванную запустить восстановление коммерческих отношений между странами. Ожидается, что Пекин согласится резко увеличить американский импорт. Это выглядит как победа Дональда Трампа, но на самом деле не все так просто. Почему торговая война еще далека от завершения — в материале РИА Новости.

Китай переварит

По данным газеты South China Morning Post, ключевое условие первой части сделки — обязательство Пекина закупить в США за два года товаров на 200 миллиардов долларов.
Прежде всего речь идет о промышленном секторе — 75 миллиардов. Энергоносители принесут 50 миллиардов, сельскохозяйственная продукция — 40, остальное — сфера услуг.
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Вроде бы это убедительная победа Трампа, очень своевременная перед президентскими выборами. Однако Белый дом предупредил, что полный текст соглашения не будет опубликован. Очевидно, Вашингтон тоже пошел на какие-то уступки. К тому же нет уверенности в том, что достигнутые договоренности выполнят в полном объеме обе стороны.
"Прогнуть Пекин довольно сложно, — отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков. — У китайцев мягкая позиция, рассчитанная сразу на несколько направлений переговоров. Поэтому, думаю, если они на что-то согласились, то, вероятно, уже просчитали свою выгоду. Полагаю, о преференциях Китая речь пойдет во второй части сделки либо вне публичного поля".
Пока же Трамп не выполнил предвыборное обещание сократить торговый дефицит с КНР. В 2019 году взаимный товарооборот сократился на 14,6 процента — до 541,22 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт уменьшился только на 12,5 процента, а американский импорт — почти на 21 процент.
В результате торговый дефицит достиг 295,8 миллиарда. И если предположить, что на протяжении всего текущего года китайский экспорт (418,5 миллиарда в 2019-м) вообще не увеличится, а корзина американских товаров пополнится на 100 миллиардов, все равно сохранится минус почти на 200 миллиардов.
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Причем, как подчеркнул замруководителя главного таможенного управления Цзоу Чжиу, новые договоренности с Вашингтоном никак не отразятся на торговле КНР с другими странами. Это особенно важно для России, планирующей активно наращивать товарооборот с Китаем.

Сделать плохо, а потом — как было

В Вашингтоне не скрывают, что первый этап торговой сделки не решит всех проблем и противоречий, накопившихся между странами. Как выразился вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант, хотя соглашение вызвало "явный вздох облегчения с обеих сторон", оно "останавливает кровотечение", но не войну.
Трамп пообещал немедленно заняться второй частью сделки, однако перспективы дальнейшего сближения позиций весьма туманны.

Нынешний документ согласовывали больше года: перемирие в торговой войне объявили еще в декабре 2018-го после саммита G20 в Аргентине и почти сразу приступили к переговорам.

Скорее всего, на второй этап уйдет еще больше времени, ведь, по словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, предстоит обсудить такие вопросы, как китайские субсидии госкомпаниям и промышленная политика страны. А это гораздо сложнее, чем запустить на внутренний рынок товаров на 100 миллиардов долларов, которые Китай без проблем переварит.
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Самый яркий из недавних примеров — крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla, чья биржевая капитализация накануне превысила суммарную стоимость таких гигантов, как Ford и General Motors.
В конце декабря китайские покупатели получили первые 15 автомобилей Model 3, изготовленных на только что построенном заводе Tesla в Шанхае. Группа из десяти китайских банков выделила компании кредит в размере десять миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов) на дальнейшее развитие производства.
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что этот завод обошелся на 65 процентов дешевле, чем если бы его строили в США. В таких условиях рассчитывать на возвращение домой исконно американских компаний, включая Intel и Apple, не приходится.
© REUTERS / Aly SongИлон Маск на презентации Tesla Model 3 в Шанхае
Илон Маск на презентации Tesla Model 3 в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Илон Маск на презентации Tesla Model 3 в Шанхае
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Майрон Бриллиантторговая войнаTesla motorsДональд ТрампКитайСШАЭкономика
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