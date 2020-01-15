Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-15T01:24+0300
https://ria.ru/20200115/1563404734.html
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
https://cdn22.img.ria.ru/images/152430/86/1524308615_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_15e81db9a1c8a2b02302ac28021320a6.jpg
РИА Новости

Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан

01:24 15.01.2020
1513
© Depositphotos / Nadezhda1906Беременная женщина в салоне самолета
Беременная женщина в салоне самолета
© Depositphotos / Nadezhda1906
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Японскую туристку Мидори Насида, которая отправилась в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских Островов, попросили сделать тест на беременность перед полетом, сообщает The Sun.
Он показал отрицательный результат, после чего ей разрешили подняться на борт. По словам путешественницы, это было очень унизительно.
Авиакомпания объяснила, что это должно было обеспечить соблюдение иммиграционных законов.
Северные Марианы — свободно ассоциированное государство с США. Китайские путешественники могут посещать их без визы и приезжают туда рожать детей, которые автоматически становятся американскими гражданами. В 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем местных жителей.
Беременным туристкам не запрещен въезд в США. Но им могут отказать, если обнаружат, что они лгут о цели путешествия.
"Я была смущена, когда мне сообщили, что я должна пройти тест на беременность. Никогда раньше не сталкивалась с такой политикой авиакомпании", — рассказала Мидори.
По ее словам, когда ей вручили анкету, она поняла, что подозрения были основаны на ее азиатской внешности.
В авиакомпании признали проблемы, которые вызывает эта практика, и пока приостановили ее.
Пассажир ожидает в аэропорту
6 декабря 2019, 06:58Туризм
Опрос: многие пассажиры не знают о своих правах при задержках рейсов
0203113
ТуризмТуризмтуристыСайпан (остров)Новости - ТуризмСеверные Марианские островаЯпонияСША
Рекомендуем
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Работа
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Полицейская машина в США
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили подробности воздушной атаки на авиабазу в Хомсе
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния