Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Японскую туристку Мидори Насида, которая отправилась в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских Островов, попросили сделать тест на беременность перед полетом, Японскую туристку Мидори Насида, которая отправилась в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских Островов, попросили сделать тест на беременность перед полетом, сообщает The Sun.

Он показал отрицательный результат, после чего ей разрешили подняться на борт. По словам путешественницы, это было очень унизительно.

Авиакомпания объяснила, что это должно было обеспечить соблюдение иммиграционных законов.

Северные Марианы — свободно ассоциированное государство с США. Китайские путешественники могут посещать их без визы и приезжают туда рожать детей, которые автоматически становятся американскими гражданами. В 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем местных жителей.

Беременным туристкам не запрещен въезд в США. Но им могут отказать, если обнаружат, что они лгут о цели путешествия.

"Я была смущена, когда мне сообщили, что я должна пройти тест на беременность. Никогда раньше не сталкивалась с такой политикой авиакомпании", — рассказала Мидори.

По ее словам, когда ей вручили анкету, она поняла, что подозрения были основаны на ее азиатской внешности.