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Культура
2020-01-15T00:57+0300
https://ria.ru/20200115/1563401303.html
Иэн Маккеллен опубликовал дневник о съемках во "Властелине колец"
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РИА Новости

Иэн Маккеллен опубликовал дневник о съемках во "Властелине колец"

00:57 15.01.2020
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© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец
© New Line Cinema (2001)
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен разместил в Твиттере пост, в котором сообщил о том, что теперь все желающие смогут почитать его "дневник", который он вел во время съемок трилогии "Властелин колец".

"20 лет назад я приехал в Новую Зеландию, чтобы приступить к съемкам во "Властелине колец". Я присоединился к съемочной группе 10 января 2000 года. В течение этого времени я вел дневник, который сегодня бы назвали блогом. Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах", — написал актер.

В дневнике, ссылка на который размещена в тексте публикации, исполнитель роли волшебника Гэндальфа рассказывает о том, как проходили съемки в Новой Зеландии и разные истории, связанные с исполнителями других ролей.
Так одна из первых записей была сделана 14 октября 1999 года. Маккеллен писал:

"Итак, путешествие началось без меня. В понедельник, 11 октября, Элайджа Вуд и другие собрались в Хоббитоне — и я слышал, что они ведут себя хорошо! Я был в Торонто, маскируясь под Магнето, мастера магнетизма, на съемках "Людей Икс" Брайана Сингера. А только что я отправил Питеру Джексону письмо по email, пожелав удачи. Не ожидаю немедленного ответа — все-таки режиссура отнимает много времени".

CC BY 2.0 / Jackie.lck / Хоббитон
Хоббитон
CC BY 2.0 / Jackie.lck /
Хоббитон
Маккеллен также размышляет об актерской игре, кино и ответственности, которую он чувствует перед фанатами, создавая одного из ключевых персонажей романов Дж. Р. Р. Толкина.

"Мне нравится, что фанаты одобряют не только меня, но и всех остальных актеров. Особенно их обрадовала новость о том, что Кейт Бланшетт присоединяется к нам. Еще я очень переживаю, смогу ли точно воссоздать воображаемого ими персонажа Гэндальфа?"

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КультураКино и сериалыНовости культурыИэн МаккелленКейт БланшеттПитер ДжексонНовая ЗеландияТоронто
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