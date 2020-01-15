Иэн Маккеллен опубликовал дневник о съемках во "Властелине колец"

"Итак, путешествие началось без меня. В понедельник, 11 октября, Элайджа Вуд и другие собрались в Хоббитоне — и я слышал, что они ведут себя хорошо! Я был в Торонто, маскируясь под Магнето, мастера магнетизма, на съемках "Людей Икс" Брайана Сингера. А только что я отправил Питеру Джексону письмо по email, пожелав удачи. Не ожидаю немедленного ответа — все-таки режиссура отнимает много времени".