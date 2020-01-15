Иэн Маккеллен опубликовал дневник о съемках во "Властелине колец"

20 years ago, I arrived New Zealand to begin filming "The Lord of the Rings." I joined the cast on January 10, 2000. During that time, I kept a journal, which today would be called a blog Perhaps you'll enjoy reading about those heady times: https://t.co/bJ6Nsqgwi2— Ian McKellen (@IanMcKellen) 10 января 2020 г.
"20 лет назад я приехал в Новую Зеландию, чтобы приступить к съемкам во "Властелине колец". Я присоединился к съемочной группе 10 января 2000 года. В течение этого времени я вел дневник, который сегодня бы назвали блогом. Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах", — написал актер.
"Итак, путешествие началось без меня. В понедельник, 11 октября, Элайджа Вуд и другие собрались в Хоббитоне — и я слышал, что они ведут себя хорошо! Я был в Торонто, маскируясь под Магнето, мастера магнетизма, на съемках "Людей Икс" Брайана Сингера. А только что я отправил Питеру Джексону письмо по email, пожелав удачи. Не ожидаю немедленного ответа — все-таки режиссура отнимает много времени".
"Мне нравится, что фанаты одобряют не только меня, но и всех остальных актеров. Особенно их обрадовала новость о том, что Кейт Бланшетт присоединяется к нам. Еще я очень переживаю, смогу ли точно воссоздать воображаемого ими персонажа Гэндальфа?"