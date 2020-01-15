Биография Софьи Ковалевской

Российский математик, первая в мире женщина-профессор математики и первая женщина, избранная членом-корреспондентом Петербургской академии наук, Софья Васильевна Ковалевская (урожденная Корвин-Круковская) родилась 15 января (3 января по старому стилю) 1850 года в Москве в дворянской семье. Ее отец был генерал-лейтенантом артиллерии и занимал должность начальника арсенала; мать была пианисткой. Дед Ковалевской по материнской линии, был известным ученым-геодезистом, а прадед – выдающимся астрономом.

Софья Ковалевская получила домашнее образование , проявив большие способности к точным наукам.

В 1866 году приехала в Санкт-Петербург , пыталась поступить в университет, но не была допущена властями (доступ женщинам в Санкт-Петербургский университет в то время был закрыт). Ковалевская брала частные уроки высшей математики у петербургских профессоров, в 1868 году добилась права слушать лекции у ученого-физиолога Ивана Сеченова и заниматься анатомией в Медико-хирургической академии.

В том же году, чтобы иметь возможность уехать за границу для продолжения образования, она вступила в брак с Владимиром Ковалевским, занимавшимся в то время издательской деятельностью.

В 1869 году супруги уехали в небольшой немецкий городок Гейдельберг, где Софья Ковалевская слушала математические лекции в местном университете.

В 1870-1874 годах в Берлине (Германия) она занималась математикой под руководством профессора Карла Вейерштрасса, дававшего ей частные уроки (в Берлинский университет женщины не допускались). В 1874 году на основании трех работ Софьи Ковалевской, представленных Вейерштрассом, Геттингенский университет заочно присудил ей степень доктора философии "с наивысшей похвалой".

В том же году она вернулась в Россию, однако не смогла получить места в Санкт-Петербургском университете и не была допущена к преподаванию на Высших женских курсах. Не получив возможности заниматься наукой, Ковалевская занялась литературно-публицистической деятельностью, сотрудничая в газетах.

В 1879 году она выступила на VI съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Весной 1880 года Ковалевская переехала в Москву, но в университете ей не разрешили сдавать магистерские экзамены. В 1881 году она была избрана в члены московского математического общества. В том же году уехала в Берлин, а затем в Париж (Франция). Попытки Ковалевской получить место профессора на Высших женских курсах во Франции не имели успеха. В 1883 году вернулась в Россию, где на VII съезде естествоиспытателей и врачей сделала доклад "О преломлении света в кристаллах".

В ноябре 1883 года Софья Ковалевская выехала в Швецию , получив приглашение занять должность приват-доцента в Стокгольмском университете. Летом 1884 года она была назначена профессором, а с осени 1885 года ей поручили кафедру механики в этом университете. Помимо занятий педагогической деятельностью Софья Ковалевская сотрудничала в шведском журнале Acta mathematica.

В 1888 году она написала работу "Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки", за которую получила премию Парижской академии наук увеличенного размера ввиду большой ценности этой работы. В 1889 году за исследования, продолжающие эту тему, ей была присуждена премия Шведской академии наук.

В ноябре 1889 года она стала первой женщиной членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук. Это произошло после того как перед этим специально был решен принципиальный вопрос о допущении женщин к избранию в члены-корреспонденты. В апреле 1890 года Ковалевская приехала в Россию в надежде, что ее изберут в члены Академии. Однако после того как ей отказали в просьбе присутствовать на заседании Академии она в сентябре вернулась в Стокгольм.

10 февраля (29 января по старому стилю) 1891 года Софья Ковалевская скончалась. Похоронена в Стокгольме на Северном кладбище.

Кроме работ по механике, у Ковалевской есть труды по математическому анализу и астрономии. Основной математический результат, полученный ученой, – теорема о существовании решений нормальной системы уравнений с частными производными, названная теоремой Коши – Ковалевской (1875). Единственная астрономическая работа посвящена устойчивости колец Сатурна.

Кроме научных работ, написала также ряд литературных произведений. Известны ее драма "Борьба за счастье" (1887), написанная совместно со шведской писательницей Анной-Шарлоттой Леффлер-Эдгрен, романы "Нигилистка" (1891), "Воспоминание детства" (1890) и др.

Именем Ковалевской назван кратер на обратной стороне Луны.

В 1986 году в деревне Полибино Великолукского района Псковской области (в бывшем имении отца Ковалевской) открыт музей ее имени.