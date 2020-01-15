Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T02:24+0300
https://ria.ru/20200115/1563359285.html
Гайдаровский форум
https://cdn22.img.ria.ru/images/151268/04/1512680417_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_7862b1536a529d5b847629d573c78eb1.jpg
РИА Новости

Гайдаровский форум

02:24 15.01.2020
79
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIX Гайдаровский форум. 16 января 2018
IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гайдаровский форум – это международная научно-практическая конференция в области экономики, которая ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Мероприятие проводится с 2010 года, в нем принимают участие ведущие мировые ученые и политики, эксперты, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.
Организаторы Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).
Участие в форуме позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику. Для иностранных посетителей мероприятие выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России и состоянии ее бизнес-среды.
Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов.
Одна из важных особенностей форума состоит в активном вовлечении в его работу молодых ученых в качестве участников дискуссий.
Сессии форума сфокусированы на острейших проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. С течением времени форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению социально-экономическая политика России ближайшего года.
Первая конференция "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", посвященная памяти Егора Гайдара, прошла с 21 по 23 января 2010 года. В ходе дискуссий были обсуждены ключевые тенденции мировой экономики в период глобальной нестабильности.
Вторая конференция Гайдаровского форума "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" была проведена в Москве с 16 по 19 января 2011 года и собрала на площадках более ста экспертов международного масштаба. Основными темами дискуссий стали вопросы институциональных основ инновационной экономики, новые требования к политическим институтам и сопутствующей финансовой политике, социальные вызовы модернизации, региональные модели инновационного развития, а также поиск точек инновационного роста.
18-21 января 2012 года прошел третий Гайдаровский форум, в рамках которого состоялась международная конференция "Россия и мир: 2012-2020". Внимание экспертных обсуждений было сфокусировано на обновлении "Стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 года". Дискуссионные площадки форума собрали более двух тысяч российских и зарубежных участников.
16-19 января 2013 года состоялся четвертый Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы интеграции", главной темой которого стали вопросы интеграции российской экономики в глобальную экономическую систему, улучшение делового климата в России и перспективы российских компаний на внешнем рынке. На мероприятии выступило более 250 экспертов из 38 стран мира. Площадки мероприятия посетило более 3500 человек.
Пятый форум, посвященный проблеме устойчивого развития, прошел с 15 по 18 января 2014 года. На конференции "Россия и мир: устойчивое развитие" обсуждались вопросы экономического роста в условиях глобальных изменений, риски инновационного предпринимательства, новая индустриализация и др.
14-16 января 2015 года состоялся шестой форум "Россия и мир: новый вектор", на котором особое внимание было уделено анализу контуров многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и социальной политики, предпринимательского климата и регионального развития. Впервые в программу конференции были включены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора развития Арктики.
Седьмой форум "Россия и мир: взгляд в будущее" прошел с 13 по 15 января 2016 года. Эксперты обсудили будущие перспективы развития социально-экономической сферы с учетом новых вызовов. В мероприятии приняли участие более 1000 представителей российских и зарубежных СМИ, 18 руководителей российских регионов, 37 руководителей зарубежных и российских корпораций, 69 иностранных профессоров из ведущих университетов мира и 174 дипломата.
Среди почетных иностранных гостей Форума – президент Греции Прокопис Павлопулос.
12-14 января 2017 года был проведен восьмой форум на тему "Россия и мир: выбор приоритетов".
В рамках программы традиционно обсуждались экономическая ситуация в России и мире, социальное развитие, актуальные задачи развития здравоохранения, образование, инновации, госуправление, малое и среднее предпринимательство, налоговая политика и развитие территорий. Также в программу вошли дискуссии и обсуждения острых проблем новой реальности: Европа после брексита, привлечение инвестиций в условиях санкций, глобальный энергетический рынок в новых условиях, экология, приоритетные проекты как фактор экономического роста, устойчивость банковского сектора, новая региональная политика. В работе форума приняли участие 1350 представителей российских и зарубежных СМИ, 875 экспертов, мероприятие посетили более 9 тысяч человек, удаленно за происходящим наблюдали более 150 тысяч человек.
Девятый Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: цели и ценности" прошел в Москве с 16 по 18 января 2018 года. В рамках форума участники обсудили: современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства. В мероприятии приняли участие 620 экспертов, более 1760 представителей российских и зарубежных СМИ. Площадку мероприятия посетили более 8750 человек и еще 165 тысяч человек наблюдали за происходящим онлайн.
Десятый форум "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" прошел с 15 по 17 января 2019 года. Среди основных тем дискуссий форума: национальные ценности развития и глобальные тренды, стратегия развития России 2018-2024, научно-технологическое развитие и цифровизация, социальный лифт для молодежи и т.д. В мероприятии приняли участие 1430 представителей российских и зарубежных СМИ, 773 эксперта. Форум посетило более 10,2 тысяч человек.
Сообщения о форуме вышли во всех 85 субъектах РФ, в русскоязычной прессе 18 стран мира и 11 стран СНГ, а также в сотнях мировых СМИ.
15-16 января 2020 года состоится одиннадцатый Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". Будут организованы 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. Эксперты из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, российское образование, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию и множество других тем.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китайский ядерный потенциал
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Сотрудник полиции
В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Жителя Камчатки приговорили к 3 годам условно за избиение племянника
Гомельская нефтеперекачивающая станция
В Белоруссии опубликовали указ о введении налога на транзит нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Валерий Бганба
Биография Валерия Бганбы
Кадр из фильма Криминальное чтиво
Independent опубликовал список лучших саундтреков всех времен
Исправительная колония №1 в Ярославле
Дело об избиениях в колонии в Ярославле
Композитор Максим Дунаевский
Биография Максима Дунаевского
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
В Ярославле суд начнет рассматривать дело о пытках в колонии
Открытие международного конкурса Новая волна в Юрмале
Раймонд Паулс отметит 84-й день рождения концертом в Юрмале
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния