В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва ожидает, что проблема с недопуском россиян на территорию Израиля и задержаниями на границе будет решена в ближайшее время.
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"Мы рады отметить, что в последние несколько лет мы наблюдаем постоянный рост въездного туризма из Российской Федерации. Только в 2019 году более 320 тысяч российских туристов посетили Израиль", - говорится в комментарии МИД.
"Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и как любая другая страна (Израиль - ред.), работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы. В прошлом месяце Россия и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд", - добавили в МИД.
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре.
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.