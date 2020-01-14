Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T00:00+0300
https://ria.ru/20200114/1563422905.html
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
https://cdn23.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_d0af1b8583115964f212ad9d7d59e078.jpg
РИА Новости

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

23:59 14.01.2020 (обновлено: 00:00 15.01.2020)
8024
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва ожидает, что проблема с недопуском россиян на территорию Израиля и задержаниями на границе будет решена в ближайшее время.
Южнокорейский пограничник и российская туристка
17 июля 2019, 08:00Туризм
Почему российских туристов разворачивают на границах
"Мы рады отметить, что в последние несколько лет мы наблюдаем постоянный рост въездного туризма из Российской Федерации. Только в 2019 году более 320 тысяч российских туристов посетили Израиль", - говорится в комментарии МИД.
"Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и как любая другая страна (Израиль - ред.), работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы. В прошлом месяце Россия и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд", - добавили в МИД.
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре.
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 16:23
Замглавы МИД надеется на решение проблемы с допуском россиян в Израиль
482832012
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмМИД Израиля‎ИерусалимТель-АвивРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили подробности воздушной атаки на авиабазу в Хомсе
Работа
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
Морской пехотинец США в Багдаде
США заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Ираке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
Госдеп поддержал протестующих в Ираке
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек
Далай-лама проводит учения для буддистов
Далай-лама рассказал, как справляться с разочарованием в жизни
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Лента новостейМолния