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Экс-главу МВД Боливии задержали по подозрению в коррупции
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РИА Новости

Экс-главу МВД Боливии задержали по подозрению в коррупции

23:47 14.01.2020 (обновлено: 23:49 14.01.2020)
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© AP Photo / Juan KaritaПолицейский в Боливии
Полицейский в Боливии
© AP Photo / Juan Karita
Полицейский в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв – РИА Новости. Полиция задержала бывшего главу МВД Боливии Карлоса Ромеро по подозрению в коррупции, сообщает издание El Deber.
Он был задержан во вторник в 15.09 (22.09 мск), когда покидал больницу, где проходил лечение.
Экс-чиновник доставлен в прокуратуру для дачи показаний.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
13 января, 22:28
Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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