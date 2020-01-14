Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Константинопольский Константинопольский патриарх Варфоломей решил легализовать раскол в Северной Македонии и намерен поставить на поток обслуживание политических элит, с таким мнением выступил во вторник в своём Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Константинопольский патриарх Варфоломей ранее встретился с премьер-министром Северной Македонии Оливером Спасовским и его предшественником Зораном Заевым, "чтобы рассмотреть церковную проблему страны". В сообщении константинопольского патриархата сказано, что в ходе обсуждения была поднята тема о желании Македонской церкви восстановить после обращения к Матери-Церкви каноническое состояние под названием Охридская архиепископия.

"Фанар собирается легализовать еще один раскол. По сообщениям СМИ, Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал и принял процедуру апелляции непризнанной "Македонской православной церкви". Видимо, он решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх. По сути, это ни что иное, как удар в спину Сербской Православной Церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории", - написал Легойда.

В Северной Македонии существует церковный раскол: одновременно действуют непризнанная каноническим православием Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви. При этом неканоническая Македонская церковь с 2009 года использует историческое название "Охридская архиепископия" и в документах официально именуется "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия". Государство признает только Македонскую православную церковь и отказывается регистрировать Охридскую архиепископию в составе Сербской православной церкви. Власти Северной Македонии неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с предложением стать посредником в конфликте между Сербской православной церковью и неканонической македонской.