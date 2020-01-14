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Религия и мировоззрение
2020-01-14T23:44+0300
https://ria.ru/20200114/1563422708.html
Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол
https://cdn22.img.ria.ru/images/144805/30/1448053072_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4eef1ba2e45828abfd6eee98c5445f91.jpg
РИА Новости

Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол

23:43 14.01.2020 (обновлено: 23:44 14.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей решил легализовать раскол в Северной Македонии и намерен поставить на поток обслуживание политических элит, с таким мнением выступил во вторник в своём Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Константинопольский патриарх Варфоломей ранее встретился с премьер-министром Северной Македонии Оливером Спасовским и его предшественником Зораном Заевым, "чтобы рассмотреть церковную проблему страны". В сообщении константинопольского патриархата сказано, что в ходе обсуждения была поднята тема о желании Македонской церкви восстановить после обращения к Матери-Церкви каноническое состояние под названием Охридская архиепископия.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
6 января, 03:03Религия и мировоззрение
Варфоломей не считает, что он действует против единства православия
"Фанар собирается легализовать еще один раскол. По сообщениям СМИ, Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал и принял процедуру апелляции непризнанной "Македонской православной церкви". Видимо, он решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх. По сути, это ни что иное, как удар в спину Сербской Православной Церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории", - написал Легойда.
В Северной Македонии существует церковный раскол: одновременно действуют непризнанная каноническим православием Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви. При этом неканоническая Македонская церковь с 2009 года использует историческое название "Охридская архиепископия" и в документах официально именуется "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия". Государство признает только Македонскую православную церковь и отказывается регистрировать Охридскую архиепископию в составе Сербской православной церкви. Власти Северной Македонии неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с предложением стать посредником в конфликте между Сербской православной церковью и неканонической македонской.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениерелигияВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Владимир ЛегойдаРусская православная церковьЧерногорияСеверная МакедонияВ мире
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