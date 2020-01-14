Трюдо и Зеленский обсудили авиакатастрофу украинского Boeing

"Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - сообщается на сайте.

Отмечается, что глава Украины положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию. Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - сообщила пресс-служба.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.