Трюдо и Зеленский обсудили авиакатастрофу украинского Boeing

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский третий раз по телефону обсудили катастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", в ходе разговора Трюдо попросил Зеленского посодействовать диалогу с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины.
"Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - сообщается на сайте.
11 января, 10:10Зеленский призвал Иран полностью признать вину в крушении Boeing
Отмечается, что глава Украины положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию. Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.
"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - сообщила пресс-служба.
Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.