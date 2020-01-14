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Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
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РИА Новости

Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400

23:30 14.01.2020 (обновлено: 00:06 15.01.2020)
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
ВАШИНГТОН, янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США, заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.
"Закупка (С-400), вероятно, станет триггером санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок", - сказал Худ в ответ на соответствующий вопрос на мероприятии в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне.
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.
США грозят санкциями ряду стран за покупку С-400.
Зенитная ракетная система С-400: российский Триумф
30 августа 2012, 10:00
Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
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С-400 «Триумф»ИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Реальная независимость Ирака - это современные средства ПВО российского производства плюс финансовая независимость от доллара.
14 января, 23:41
llevksm
2500000
Да уж, прими безвозмездную помощь от таких, как США, потом век не расплатиться и еще всегда должен останешься.
14 января, 23:43
ВРВиктор Ростов
2500000
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