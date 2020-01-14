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Число пострадавших при взрыве в Таррагоне возросло до шести человек
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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Таррагоне возросло до шести человек

23:22 14.01.2020 (обновлено: 23:37 14.01.2020)
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© AP Photo / David OlieteВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / David Oliete
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ожоги в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.

"Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести", - заявил Бук в интервью государственной каталонской радиостанции.

При этом он не смог подтвердить, что пропавший без вести сотрудник завода находился там в момент взрыва. "Возможно, его не было на фабрике, когда произошел взрыв", - добавил Бук.
Погибший местный житель скончался от действия взрывной волны, которая привела к обрушению крыши в здании, расположенном недалеко от места ЧП.
Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, одного – средней степени, трое получили легкие травмы, сообщила служба гражданской защиты.
В зону пожара направился глава женералитета Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва.
Российские граждане не обращались в посольство Мадриде или генконсульство в Барселоне в связи со взрывом, дипломаты проверяют информацию, есть ли россияне среди пострадавших.
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Ким ТорраТаррагонаКаталонияИспанияВ мире
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