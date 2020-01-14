Число пострадавших при взрыве в Таррагоне возросло до шести человек

МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ожоги в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.
"Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести", - заявил Бук в интервью государственной каталонской радиостанции.
При этом он не смог подтвердить, что пропавший без вести сотрудник завода находился там в момент взрыва. "Возможно, его не было на фабрике, когда произошел взрыв", - добавил Бук.
Погибший местный житель скончался от действия взрывной волны, которая привела к обрушению крыши в здании, расположенном недалеко от места ЧП.
Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, одного – средней степени, трое получили легкие травмы, сообщила служба гражданской защиты.
Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020
В зону пожара направился глава женералитета Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва.
Российские граждане не обращались в посольство Мадриде или генконсульство в Барселоне в связи со взрывом, дипломаты проверяют информацию, есть ли россияне среди пострадавших.
DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS— 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020