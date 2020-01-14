Число пострадавших при взрыве в Таррагоне возросло до шести человек

МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ожоги в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ожоги в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона , заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.

"Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести", - заявил Бук в интервью государственной каталонской радиостанции.

При этом он не смог подтвердить, что пропавший без вести сотрудник завода находился там в момент взрыва. "Возможно, его не было на фабрике, когда произошел взрыв", - добавил Бук.

Погибший местный житель скончался от действия взрывной волны, которая привела к обрушению крыши в здании, расположенном недалеко от места ЧП.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, одного – средней степени, трое получили легкие травмы, сообщила служба гражданской защиты.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020

Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес. В зону пожара направился глава женералитетаи его заместитель Пере Арагонес.

Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва.

Российские граждане не обращались в посольство Мадриде или генконсульство в Барселоне в связи со взрывом, дипломаты проверяют информацию, есть ли россияне среди пострадавших.