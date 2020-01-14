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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-14T23:19+0300
https://ria.ru/20200114/1563422197.html
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/91/1549899101_0:0:2794:1572_1036x0_80_0_0_0e15c0050bfe81194a1502eb054eeb47.jpg
РИА Новости

Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам

23:19 14.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам, а также поддерживающим их главам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в стране.
"Я знаю империалистические планы, знаю в деталях планы олигархии Колумбии и (президента Бразилии) Жаира Болсонару. Если они осмелятся, мы им выбьем зубы, чтобы они научились уважать вооруженные силы и народ Венесуэлы. Мы хотим мира, и если мы хотим мира, то мы должны подготовиться защищать его", - заявил он, выступая с обращением к нации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоЖаир БолсонаруНиколас МадуроВенесуэлаБразилияСШАКолумбияВ мире
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