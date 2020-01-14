БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам, а также поддерживающим их главам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в стране.
"Я знаю империалистические планы, знаю в деталях планы олигархии Колумбии и (президента Бразилии) Жаира Болсонару. Если они осмелятся, мы им выбьем зубы, чтобы они научились уважать вооруженные силы и народ Венесуэлы. Мы хотим мира, и если мы хотим мира, то мы должны подготовиться защищать его", - заявил он, выступая с обращением к нации.
Мадуро напомнил, что Венесуэла проведет в феврале первые в новом году военные учения. На них планируется отработать защиту городов.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.