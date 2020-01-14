Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам

"Я знаю империалистические планы, знаю в деталях планы олигархии Колумбии и (президента Бразилии) Жаира Болсонару. Если они осмелятся, мы им выбьем зубы, чтобы они научились уважать вооруженные силы и народ Венесуэлы. Мы хотим мира, и если мы хотим мира, то мы должны подготовиться защищать его", - заявил он, выступая с обращением к нации.