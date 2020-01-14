Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*

"Если проголосовать за выход военных сил США, силы коалиции уйдут за ними, сразу же за ними пойдут инвесторы, и так далее — получится эффект домино... Потом, вполне вероятно, ИГ* вернется", - сказал Худ, выступая в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. По его словам, каждый этап такого развития событий повлечет собственные негативные последствия — так, уход инвесторов приведет к проблемам банковской системы.
"Стратегические партнеры, когда в их отношениях наступают проблемы, садятся и говорят о том, каков путь вперед... Мы хотим сесть и поговорить о том, какой вариант сработает", - добавил Худ.
После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, в котором говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у США нет планов покидать Ирак.
*Запрещенная в России террористическая организация
27 октября 2019, 08:00Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии