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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T23:15+0300
https://ria.ru/20200114/1563422056.html
Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/67/1563146735_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_ce87e9aadde87e0a8061225c542d40c9.jpg
РИА Новости

Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*

23:14 14.01.2020 (обновлено: 23:15 14.01.2020)
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© REUTERS / U.S. MarinesМорской пехотинец США в Багдаде
Морской пехотинец США в Багдаде
© REUTERS / U.S. Marines
Морской пехотинец США в Багдаде
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что возможный вывод их войск из Ирака приведет к возвращению "Исламского государства"*, заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.
"Если проголосовать за выход военных сил США, силы коалиции уйдут за ними, сразу же за ними пойдут инвесторы, и так далее — получится эффект домино... Потом, вполне вероятно, ИГ* вернется", - сказал Худ, выступая в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. По его словам, каждый этап такого развития событий повлечет собственные негативные последствия — так, уход инвесторов приведет к проблемам банковской системы.
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"Стратегические партнеры, когда в их отношениях наступают проблемы, садятся и говорят о том, каков путь вперед... Мы хотим сесть и поговорить о том, какой вариант сработает", - добавил Худ.
После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, в котором говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у США нет планов покидать Ирак.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
27 октября 2019, 08:00
Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперКасем СулейманиМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
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