Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*

"Если проголосовать за выход военных сил США, силы коалиции уйдут за ними, сразу же за ними пойдут инвесторы, и так далее — получится эффект домино... Потом, вполне вероятно, ИГ* вернется", - сказал Худ, выступая в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. По его словам, каждый этап такого развития событий повлечет собственные негативные последствия — так, уход инвесторов приведет к проблемам банковской системы.