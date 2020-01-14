В Испании при взрыве на нефтехимическом заводе погиб человек

Ранее служба гражданской защиты женералитета подтвердила, что пострадали четыре человека, их состояние тяжелое. Кроме того, там сообщили, что данных о токсичном облаке нет, предупреждение местным жителям закрыть окна и двери сделано в превентивных целях – на случай, если они чувствуют дым.