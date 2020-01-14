В Испании при взрыве на нефтехимическом заводе погиб человек

Periodico также сообщает об одной жертве, при этом отмечает, что человек погиб в результате обрушения дома, расположенного недалеко от места ЧП, и ведется расследование, связано ли обрушение со взрывом.
Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020
Мэр Таррагоны сообщил местной радиостанции, что гибель человека связана с последствиями волны от взрыва.
Ранее служба гражданской защиты женералитета подтвердила, что пострадали четыре человека, их состояние тяжелое. Кроме того, там сообщили, что данных о токсичном облаке нет, предупреждение местным жителям закрыть окна и двери сделано в превентивных целях – на случай, если они чувствуют дым.
Во вторник вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона. Из-за пожара было временно частично прервано железнодорожное сообщение и перекрыты несколько дорог.