Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-14T23:10+0300
https://ria.ru/20200114/1563421926.html
Мадуро заявил, что политика США ведет к уничтожению жизни на планете
https://cdn24.img.ria.ru/images/155260/74/1552607497_0:74:3072:1802_1036x0_80_0_0_953afb2956c6dd58e72bfd65f02e2d0a.jpg
РИА Новости

Мадуро заявил, что политика США ведет к уничтожению жизни на планете

23:09 14.01.2020 (обновлено: 23:10 14.01.2020)
431
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Национальном учредительном собрании выразил надежду, что США изменят видение устройства многополярного мира, поскольку международная политика этой страны ведет к глобальной катастрофе.
"Я верю, что правительство США способно изменить свой курс, ведущий к уничтожению человеческой жизни", - заявил глава Венесуэлы.
По мнению Мадуро, атаки против Венесуэлы, которые предпринимает правительство США, призваны среди прочего разрушить независимую архитектуру отношений между странами Латинской Америки, которая была создана во многом усилиями его предшественника Уго Чавеса.
"США должны отказаться от старой практики криминализации тех стран, которые не подчиняются их указке и ведут независимую суверенную политику", - добавил Мадуро.
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
8 января, 08:00
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
6700003
Обсудить 3
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
Морской пехотинец США в Багдаде
Госдеп: вывод американских войск из Ирака приведет к возвращению ИГ*
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
Госдеп поддержал протестующих в Ираке
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО
Морской пехотинец США в Багдаде
США заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Ираке
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
СМИ сообщили подробности воздушной атаки на авиабазу в Хомсе
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол
Далай-лама проводит учения для буддистов
Далай-лама рассказал, как справляться с разочарованием в жизни
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании при взрыве на нефтехимическом заводе погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния