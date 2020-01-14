Мадуро заявил, что политика США ведет к уничтожению жизни на планете

"Я верю, что правительство США способно изменить свой курс, ведущий к уничтожению человеческой жизни", - заявил глава Венесуэлы.

"США должны отказаться от старой практики криминализации тех стран, которые не подчиняются их указке и ведут независимую суверенную политику", - добавил Мадуро.