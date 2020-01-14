Мадуро заявил, что политика США ведет к уничтожению жизни на планете

МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Национальном учредительном собрании выразил надежду, что США изменят видение устройства многополярного мира, поскольку международная политика этой страны ведет к глобальной катастрофе.
"Я верю, что правительство США способно изменить свой курс, ведущий к уничтожению человеческой жизни", - заявил глава Венесуэлы.
По мнению Мадуро, атаки против Венесуэлы, которые предпринимает правительство США, призваны среди прочего разрушить независимую архитектуру отношений между странами Латинской Америки, которая была создана во многом усилиями его предшественника Уго Чавеса.
"США должны отказаться от старой практики криминализации тех стран, которые не подчиняются их указке и ведут независимую суверенную политику", - добавил Мадуро.