ФОМ: 83% россиян считают, что 31 декабря нужно сделать выходным днем

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Большинство россиян (83%) поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию ФОМ, 83% опрошенных полагают, что 31 декабря нужно сделать выходным днем, лишь 10% придерживаются противоположного мнения, 8% затрудняются ответить.
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По данным опроса, более половины респондентов (54%) одобряют продолжительные новогодние праздники, 35% высказались против, 11% затруднились с выбором. Те, кто положительно относятся к долгим каникулам, считают это правильным, так как дополнительный отдых необходим (36%), 13% полагают, что это позволит больше времени общаться с семьей и близкими, а для 3% это традиция.
Респонденты, которые не одобряют идею длительных выходных, в частности, считают, что они подталкивают к пьянству, приводят к потерям в зарплате. Некоторые также уверены, что хватит и меньшего количества праздничных дней.
Опрос "ФОМнибус" прошел 11-12 января 2020 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1500 респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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